ينتشر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من إصدارات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان أو هاتشباك أو SUV ، وتوافره تلك الطرازات من اجل اتاحتها امام المواطنين لاختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم ، بالإضافة الي ان تلك الطرازات يتواجد بها الكثير من المميزات والتكنولوجيات المتطورة .

بعد التخفيضات ..سعر ميتسوبيشي اكسباندر 2024 الجديد

- وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي اكسباندر :

بعد التخفيضات ..سعر ميتسوبيشي اكسباندر 2024 الجديد

زودت سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 بالعديد من المميزات منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، و ESP، و

وسائد هوائية ، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني.

- محرك ميتسوبيشي اكسباندر الجديدة :

بعد التخفيضات ..سعر ميتسوبيشي اكسباندر 2024 الجديد

قوة سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 تصل الي 104 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 13.8 ثانية، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 141 نيوتن/متر .

- أسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 بعد التخفيضات :

تتواجد سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 العائلية بسوق السيارات المصري بفئتين مختلفين في الأسعار والتجهيزات :

بعد التخفيضات ..سعر ميتسوبيشي اكسباندر 2024 الجديد

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 440 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 500 ألف جنيه.