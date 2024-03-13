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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد التخفيضات .. سعر ميتسوبيشي اكسباندر 2024 الجديد

بعد التخفيضات ..سعر
بعد التخفيضات ..سعر ميتسوبيشي اكسباندر 2024 الجديد

ينتشر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من إصدارات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان أو هاتشباك أو SUV ، وتوافره تلك الطرازات من اجل اتاحتها امام المواطنين لاختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم ، بالإضافة الي ان تلك الطرازات يتواجد بها الكثير من المميزات والتكنولوجيات المتطورة .

بعد التخفيضات ..سعر ميتسوبيشي اكسباندر 2024 الجديد

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- وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي اكسباندر :

بعد التخفيضات ..سعر ميتسوبيشي اكسباندر 2024 الجديد

زودت سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 بالعديد من المميزات منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، و ESP، و
وسائد هوائية ، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني.

- محرك ميتسوبيشي اكسباندر الجديدة :  

بعد التخفيضات ..سعر ميتسوبيشي اكسباندر 2024 الجديد

قوة سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 تصل الي 104 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 13.8 ثانية، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 141 نيوتن/متر .

- أسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 بعد التخفيضات :

تتواجد سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 العائلية بسوق السيارات المصري بفئتين مختلفين في الأسعار والتجهيزات :

بعد التخفيضات ..سعر ميتسوبيشي اكسباندر 2024 الجديد

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 440 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 500 ألف جنيه.

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