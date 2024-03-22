رخصت 110 آلاف جنيه.. أسعار جيتور X90 PLUS العائلية في مصر

تراجعت أسعار السيارة الرياضية جيتور X90 PLUS موديل 2024، حيث انخفض سعرها الرسمي بقيمة قدرها 110 ألف جنيه، شمل الفئة الوحيدة LUXURY المقدمة محليًا، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز السيارات العائلية والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة جيتور X90 PLUS موديل 2024، وابرز المواصفات الفنية.

جيتور X90 PLUS

القدرات الفنية للسيارة جيتور X90 PLUS

تعتمد السيارة جيتور X90 PLUS موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيك طراز DCT مكون من 7 غيارات، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي طراز TGDI، يمكنه انتاج قوة قدرها 197 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

جيتور X90 PLUS

ابعاد وقياسات السيارة جيتور X90 PLUS

طول 4858 مم.

عرض 1925 مم.

ارتفاع 1780 مم.

طول قاعدة العجلات 2850 مم.

جيتور X90 PLUS

تجهيزات السيارة جيتور X90 PLUS

فتحة سقف بانوراما.

شاشة تعمل باللمس.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

مثبت سرعة.

جنوط.

سبويلر خلفي.

حساسات ركن، كاميرا.

مقاعد كهربائية التحكم.

جيتور X90 PLUS

فرامل يد الكترونية.

وسائد هوائية أمامية وجانبية.

بلوتوث ومدخل USB.

نظام صوتي ترفيهي.

اضاءة LED.

مرايات جانبية كهربائية.

عجلة قيادة مالتي فانكشن.

فرامل بأنظمة مختلفة.

بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة بدون مفتاح.

سعر السيارة جيتور X90 PLUS الرسمي بعد التخفيضات الأخيرة

تراجعت أسعار السيارة جيتور X90 PLUS موديل 2024 بقيمة قدرها 110 ألف جنيه، ليصل سعر السيارة إلى مليون و734 ألف جنيه بدلاً من مليون و844 ألف جنيه.