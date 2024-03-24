أرخص سعر .. اشتر إم جي RX5 موديل 2019 كاملة التجهيزات

ظهرت السيارة ام جي RX5 موديل 2019 للبيع على إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 89 ألف كيلومتر، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا بالكامل، بالإضافة إلى انتمائها للفئة عالية التجهيزات LUXURY.

وتعتبر السيارة ام جي RX5 موديل 2019 من اول السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV، والتي قدمت بالسوق المصري ضمن علامة MG التجارية، حيث طرحت عبر عدد من الفئات، ومنها النسخة صاحبة هذا الموضوع وهي الأعلى تجهيزًا.

ام جي RX5 موديل 2019

وتضم السيارة ام جي RX5 موديل 2019 فتحة سقف بانوراما، جنوط رياضية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة، ريموت تحكم، حساسات ركن بالناحية الخلفية، كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، شاشة ملونة 7 بوصة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

ام جي RX5 موديل 2019

وتحتوي السيارة ام جي RX5 موديل 2019 على مكيف هواء، قفل مركزي، نظام صوتي ترفيهي، فرامل مانعة للانغلاق، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، مقاعد ذات تحكم كهربائي، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي، نظام الثبات الالكتروني.

ام جي RX5 موديل 2019

وتعتمد السيارة ام جي RX5 موديل 2019 على محرك 1500 سي سي "تيربو"، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 169 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار، وبهذه القدرات تنطلق من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9.8 ثانية.

ام جي RX5 موديل 2019

سعر السيارة ام جي RX5 موديل 2019

ظهرت السيارة ام جي RX5 موديل 2019 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بسعر 895 ألف جنيه.