عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 120 ألف جنيه انخفاضا في الأوفر برايس لـ«نيسان سنترا 2024».. أرخص مركبة موفرة للوقود .. وعربية أوتوماتيك 2022 بأقل سعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سيارة رياضية «كسر زيرو» 2024 بأرخص سعر .. نوعها إيه؟

يضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات الرياضية، سواء من فئة الكروس أوفر أو الـ SUV، ومنها النسخة جيلي GX3 PRO، والتي تتصدر قائمة السيارات الرياضية الأرخص سعرًا المقدمة من العلامة التجارية الصينية جيلي في مصر بين موديلات 2024.

 

بعد ارتفاع أسعار الوقود .. أكتر عربية موفرة في البنزين وسعرها

يضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية القدرات الفنية والتقنية، أو من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ، بالإضافة إلى التصميم الهيكلي بين السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، والفئة العائلية، وفئة الهاتشباك الشهيرة.

 

120 ألف جنيه| انخفاض الأوفر برايس لـ«نيسان سنترا 2024».. وهذا سعرها الرسمي

تتوالى انخفاضات الأوفر برايس على أسعار السيارة نيسان سنترا 2024، حيث شهدت تراجعًا جديدًا بقيمة قدرها 120 ألف جنيه، ووصل سعرها التجاري حاليًا إلى مليون و30 ألف جنيه بدلاً من مليون و150 ألف جنيه والذي كانت تباع به منذ وقت قريب.

 

الأسعار نزلت .. سيارة أوتوماتيك 2022 «أعلى فئة» بأقل سعر

شهدت أسعار السيارات المستعملة انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، متأثرة ببعض الانخفاضات السعرية الرسمية لعدد من السيارات المقدمة بالسوق المصري، إلى جانب اختفاء ظاهرة الأوفر برايس بشكل كبير، والتي كانت تعني زيادة "غير رسمية" يفرضها بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري.

 

أرخص سعر .. اشتر إم جي RX5 موديل 2019 كاملة التجهيزات

ظهرت السيارة ام جي RX5 موديل 2019 للبيع على إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 89 ألف كيلومتر، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا بالكامل، بالإضافة إلى انتمائها للفئة عالية التجهيزات LUXURY.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

شتاء متأخر .. تحذير رسمي من طقس 6 أيام غير متوقع

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

نتائج فرز الانتخابات .. عبد الحليم علام نقيبا للمحامين

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

أمطار ورياح على هذه المناطق.. وهيئة الأرصاد تُصدر تحذيرًا

حريق هائل في جراج عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر |شاهد

جراج مدينة نصر المحترق.. معاينة النيابة تكشف عن مفاجأة مثيرة| فيديو

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات.. تويوتا كورولا 2022 بأرخص سعر.. الأوفر برايس يتراجع 500 ألف جنيه لـ هيونداي توسان

أخبار السيارات| رخصت 110 آلاف جنيه أسعار جيتور X90 PLUS.. وهذه السيارة نزلت 200 ألف جنيه

أخبار السيارات| سعر أودي Q6 e-tron الكهربائية بالسوق المصري ..خطوات لتجهيز عربيتك للعمل في فصل الربيع

أخبار السيارات| خطوات بسيطة للحفاظ على إطارات السيارة.. أسعار فيات 500e الهاتشباك الكهربائية الجديدة

أخبار السيارات | خطوات بسيطة لمعالجة خدوش السيارة بالمنزل .. إرشادات لاختيار زيت المحرك المناسب

أخبار السيارات | عربة عائلية 7 ركاب بأقل سعر.. سعر فيات تيبو "هاي لاين"

أخبار السيارات| أرخص 5 عربيات بالسوق المصري.. استقرار أسعار نيسان سنترا.. و«إم جي 5» و«هيونداي أكسنت RB» بأفضل سعر

أخبار السيارات |أسعار تويوتا كورولا وهيونداي توسان..سيارة هاتشباك اقتصادية وبأرخص سعر..5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

ترشيحاتنا

القوات الأمريكية تعترض 6 مسيرات حوثية في البحر الأحمر

أيمن يونس: مباراة نيوزيلندا بداية تعارف بين حسام حسن ولاعبي منتخب مصر

ناجي شحاتة لـ صدى البلد: الإخوان والجماعات المتطرفة لا تؤمن بوجود قضاء

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الركوب على أسطح القطارات طبقا للقانون

أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يسعى لمنافسة LinkedIn.. وأبل تشهد تراجعًا كبيرًا في قيمتها السوقية

ميدو: كنت ضد إشراف حازم إمام على المنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. مي عمر تبهر المتابعين بإطلالة تبرز أنوثتها

شكلها متغير.. ريهام سعيد تثير الجدل بصورها قبل وبعد عملية التجميل|شاهد

بدون مكياج.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بالأسود داخل السيارة على انستجرام|شاهد

توب مكشوف.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ