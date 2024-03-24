أخبار السيارات| 120 ألف جنيه انخفاضا في الأوفر برايس لـ«نيسان سنترا 2024».. أرخص مركبة موفرة للوقود .. وعربية أوتوماتيك 2022 بأقل سعر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات الرياضية، سواء من فئة الكروس أوفر أو الـ SUV، ومنها النسخة جيلي GX3 PRO، والتي تتصدر قائمة السيارات الرياضية الأرخص سعرًا المقدمة من العلامة التجارية الصينية جيلي في مصر بين موديلات 2024.

يضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية القدرات الفنية والتقنية، أو من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ، بالإضافة إلى التصميم الهيكلي بين السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، والفئة العائلية، وفئة الهاتشباك الشهيرة.

تتوالى انخفاضات الأوفر برايس على أسعار السيارة نيسان سنترا 2024، حيث شهدت تراجعًا جديدًا بقيمة قدرها 120 ألف جنيه، ووصل سعرها التجاري حاليًا إلى مليون و30 ألف جنيه بدلاً من مليون و150 ألف جنيه والذي كانت تباع به منذ وقت قريب.

شهدت أسعار السيارات المستعملة انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، متأثرة ببعض الانخفاضات السعرية الرسمية لعدد من السيارات المقدمة بالسوق المصري، إلى جانب اختفاء ظاهرة الأوفر برايس بشكل كبير، والتي كانت تعني زيادة "غير رسمية" يفرضها بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري.

ظهرت السيارة ام جي RX5 موديل 2019 للبيع على إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 89 ألف كيلومتر، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا بالكامل، بالإضافة إلى انتمائها للفئة عالية التجهيزات LUXURY.