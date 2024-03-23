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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

120 ألف جنيه| انخفاض الأوفر برايس لـ«نيسان سنترا 2024».. وهذا سعرها الرسمي

نيسان سنترا 2024
نيسان سنترا 2024

تتوالى انخفاضات الأوفر برايس على أسعار السيارة نيسان سنترا 2024، حيث شهدت تراجعًا جديدًا بقيمة قدرها 120 ألف جنيه، ووصل سعرها التجاري حاليًا إلى مليون و30 ألف جنيه بدلاً من مليون و150 ألف جنيه والذي كانت تباع به منذ وقت قريب.

ويعني مفهوم الأوفر برايس هو فرض قيمة إضافية "غير رسمية" من قبل بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري، بدلاً من انتظار قوائم الحجز، وانتشرت تلك الظاهرة مؤخرًا بشكل كبير وبأسعار خيالية، لتشهد حاليًا تراجعًا ملحوظًا وصل إلى حد الاختفاء عن بعض السيارات.

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الأسعار الرسمية والسوقية لـ نيسان صني 2024 .. الفرق كام ؟

تضم السيارة نيسان سنترا 2024 محرك 1600 سي سي، يمكنه انتاج 118 حصان و154 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل حركة CVT اوتوماتيك، وزمن للتسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س.

نيسان سنترا 2024

وزودت السيارة نيسان سنترا 2024 بمجموعة من التجهيزات منها، قفل مركزي، انذار، نوافذ كهربائية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة، جنوط، كاميرا خلفية، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مصابيح ضباب، نظام صوتي ترفيهي.

نيسان سنترا 2024

وتحتوي نيسان سنترا 2024 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى وسائد هوائية بعدد 2 AIRBAGS، وبرنامج الثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى حساسات ركن، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي.

نيسان سنترا 2024

سعر نيسان سنترا 2024 الرسمي في مصر

تقدم السيارة نيسان سنترا موديل 2024 في السوق المحلي بأسعار رسمية تصل إلى 999 ألف جنيه عن الفئة UPPER.

نيسان سنترا 2024
الاوفر برايس نيسان سنترا أسعار السيارة نيسان سنترا سعر نيسان سنترا 2024 الرسمي

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