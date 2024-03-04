نيسان صني 2024 "أعلى فئة" للبيع بحالة الزيرو .. بأقل سعر

تعتبر السيارة نيسان صني موديل 2024، من اشهر السيارات المطروحة بالسوق المصري، والتي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى انتشرها، وظهرت احدى هذه السيارة تحت فئة SUPER SALON عالية التجهيزات، للبيع على الانترنت "بحالة الزيرو".

وتضم هذه الفئة باقة من التجهيزات تتضمن، عدادات ثنائية تختلف عن باقي الفئات، بالاضافة إلى وجود زر تشغيل وايقاف المحرك، مرايات كهربائية جانبية "ضم"، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى مقود حركة "مالتي فانكشن" متعدد الوظائف.

نيسان صني 2024

وتحتوي نيسان صني 2024 على حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، وسبويلر خلفي، 4 جنوط، زجاج خلفية وجانبي مظلل، مع 4 نوافذ كهربائية التحكم، مكيف هواء تاتش، بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة بدون مفتاح.

نيسان صني 2024

وزودت السيارة نيسان صني 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان و134 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، بالاضافة إلى وجود مصابيح ضباب، واشارات جانبية بالمرايات.

نيسان صني 2024

وتتمتع السيارة نيسان صني 2024 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج دعم الفرامل BA، مع التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وعدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS بالناحية الأمامية، وانذار مانع للسرقة مع نظام إيموبليزر.

نيسان صني 2024

سعر السيارة نيسان صني 2024 اعلى فئة

ظهرت السيارة نيسان صني 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بقيمة سعرية قدرها 970 ألف جنيه، علمًا أن سعر السيارة من نفس الفئة كان يظهر الاسبوع الماضي عبر المنصات الالكترونية وبمعارض السيارات بسعر يتخطى حاجز المليون و500 ألف جنيه.