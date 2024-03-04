عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان صني 2024 "أعلى فئة" للبيع بحالة الزيرو .. بأقل سعر

نيسان صني 2024
نيسان صني 2024

تعتبر السيارة نيسان صني موديل 2024، من اشهر السيارات المطروحة بالسوق المصري، والتي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى انتشرها، وظهرت احدى هذه السيارة تحت فئة SUPER SALON عالية التجهيزات، للبيع على الانترنت "بحالة الزيرو".

انخفاض 350 ألف جنيه لأسعار "أوفر برايس" نيسان سنترا 2024

الأسعار الرسمية والسوقية لـ نيسان صني 2024 .. الفرق كام ؟

ستروين C5 اير كروس "كسر زيرو" .. أرخص من سعرها الرسمي

أرخص بـ 170 ألف جنيه..أصغر سيارة رياضية في مصر "كسر زيرو" اعرف بكام

وتضم هذه الفئة باقة من التجهيزات تتضمن، عدادات ثنائية تختلف عن باقي الفئات، بالاضافة إلى وجود زر تشغيل وايقاف المحرك، مرايات كهربائية جانبية "ضم"، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى مقود حركة "مالتي فانكشن" متعدد الوظائف.

نيسان صني 2024

وتحتوي نيسان صني 2024 على حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، وسبويلر خلفي، 4 جنوط، زجاج خلفية وجانبي مظلل، مع 4 نوافذ كهربائية التحكم، مكيف هواء تاتش، بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة بدون مفتاح.

نيسان صني 2024

وزودت السيارة نيسان صني 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان و134 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، بالاضافة إلى وجود مصابيح ضباب، واشارات جانبية بالمرايات.

نيسان صني 2024

وتتمتع السيارة نيسان صني 2024 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج دعم الفرامل BA، مع التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وعدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS بالناحية الأمامية، وانذار مانع للسرقة مع نظام إيموبليزر.

نيسان صني 2024

سعر السيارة نيسان صني 2024 اعلى فئة

 

ظهرت السيارة نيسان صني 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بقيمة سعرية قدرها 970 ألف جنيه، علمًا أن سعر السيارة من نفس الفئة كان يظهر الاسبوع الماضي عبر المنصات الالكترونية وبمعارض السيارات بسعر يتخطى حاجز المليون و500 ألف جنيه.

نيسان صني نيسان صني صني موديل 2024 نيسان صني موديل 2024 سعر السيارة نيسان صني سعر السيارة نيسان صني 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

المتهمة سرقت "شات" من تليفون نيرة .. النيابة : حبس المتهمين في واقعة طالبة العريش

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

الحكومة تمهد الطريق لتوحيد سعر الصرف.. والبنك المركزي يمتلك الكلمة الأخيرة

فستان جريء جدا.. منة عرفة تشغل السوشيال ميديا .. شاهد

اشترت حبوب الغلة.. مفاجأة جديدة من النيابة في قضية نيرة طالبة العريش

موضوعات متعلقة

انخفاض 350 ألف جنيه لأسعار "أوفر برايس" نيسان سنترا 2024

تراجعت 150 ألف جنيه .. شيري تيجو 7 "بحالة الزيرو" للبيع

أسعار جديدة لسيارات سكودا بالسوق المصري .. وصلت كام ؟

أسعار نيسان اكس تريل 2024 الجديدة كليًا في مصر .. صور

سعر أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2024 في مصر

تويوتا كورولا "الجمل" 2003 للبيع بأفضل سعر للمستعمل

أرخص بـ 170 ألف جنيه..أصغر سيارة رياضية في مصر "كسر زيرو" اعرف بكام

السعر الرسمي لـ ام جي 6 موديل 2024 .. وصلت كام ؟

ترشيحاتنا

على رأسهم المتحدث العسكري.. استقالات جماعية في جيش الاحتلال الإسرائيلي |تفاصيل

مواعيد جديدة لـ أتوبيسات النقل العام في مصر خلال شهر رمضان 2024

السر غزة.. قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور مصر والأردن وسوريا وإسرائيل

السلطات الليبية تعلن تحرير مصري مخطوف في مدينة المرج| تفاصيل

نيسان صني 2024 "أعلى فئة" للبيع بحالة الزيرو .. بأقل سعر

منافسة شرسة .. ما الأفضل ويستاهل فلوسك iPhone 15 أم Google Pixel؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قميص حريمي.. عارضة أزياء ترتدي ملابس أحمد سعد المثيرة للجدل بالسعودية

حديث الجسد.. طالبات إعلام القاهرة يحتفلن باليوم العالمي لاضطرابات الطعام

بعد آثارتها الجدل في زفاف شقيقها.. شاهد صور نادرة لابنة محمد فؤاد

بدون لبن.. طريقة تحضير خشاف اقتصادي

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ