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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيارة رياضية «كسر زيرو» 2024 بأرخص سعر .. نوعها إيه؟

أرخص سيارة رياضية
أرخص سيارة رياضية من جيلي 

يضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات الرياضية، سواء من فئة الكروس أوفر أو الـ SUV، ومنها النسخة جيلي GX3 PRO، والتي تتصدر قائمة السيارات الرياضية الأرخص سعرًا المقدمة من العلامة التجارية الصينية جيلي في مصر بين موديلات 2024.

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وظهرت السيارة الرياضية جيلي GX3 PRO موديل 2024 للبيع على الانترنت، بحالة "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا بالكامل، مع انتمائها للفئة كاملة التجهيزات.

أرخص سيارة رياضية من جيلي 

تعتمد السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 على مجموعة من التجهيزات منها، فتحة سقف، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية، ريموت تحكم، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زجاج خلفي مظلل، نظام صوتي ترفيهي.

أرخص سيارة رياضية من جيلي 

وتضم جيلي GX3 PRO شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، حساسات ركن خلفية، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام الحماية من السرقة إيموبليزر، انذار، قفل مركزي.

أرخص سيارة رياضية من جيلي 

وزودت السيارة جيلي GX3 PRO بجنوط رياضية، مثبت سرعة، كاميرا، محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 103 حصانا و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، إضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك.

أرخص سيارة رياضية من جيلي 

سعر السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 

تباع السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 والتي نتحدث عنها، بسعر يبلغ 790 ألف جنيه، بعد أن ظهرت للبيع بحالة "كسر الزيرو" عبر إحدى المنصات الإلكترونية على الإنترنت والمتخصصة في مجال السيارات.

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