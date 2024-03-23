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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد ارتفاع أسعار الوقود .. أكتر عربية موفرة في البنزين وسعرها

سوزوكي ماروتي
سوزوكي ماروتي

يضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية القدرات الفنية والتقنية، أو من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ، بالإضافة إلى التصميم الهيكلي بين السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، والفئة العائلية، وفئة الهاتشباك الشهيرة.

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وتلقى فئة الهاتشباك شعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى أبعادها المتقاربة، ولسهولة الاصطفاف والتغلب على بعض مشكلات الزحام، ولعل من أبرز هذه الصادرات هي النسخة الشهيرة ماروتي، والتي تكتسب إحدى النقاط المميزة وهي استهلاكها المنخفض للوقود، وخاصة بعد ارتفاع التعريفة الجديدة للمحروقات.

سوزوكي ماروتي 

وتأتي السيارة سوزوكي ماروتي بتصميم صغير الحجم، مع ناقل سرعات يدوي مانيوال 4 غيارات، متصل بمحرك سعة 800 سي سي، بقوة 37 حصانا، مع استهلاك للوقود 5.8 لترات عندما تخوض السيارة مسافات قدرها 100 كيلومتر.

سوزوكي ماروتي 

وتفتقد السيارة الكثير من التجهيزات ولكن يمكن دعمها بجنوط رياضية، وقفل مركزي، بالإضافة إلى ريموت وانذار، وزجاج كهربائي، وأنظمة صوتية وترفيهية، إلى جانب التجهيزات أخرى تتضمن كسوة المقاعد والأرضية، والاضاءات الداخلية والخارجية.

سوزوكي ماروتي 

واكتسبت السيارة سوزوكي ماروتي شعبية كبيرة أيضا نسبة لانتشار قطع الغيار الخاصة بها وبأسعار مناسبة، إلى جانب سهولة الصيانة والتكاليف، بالإضافة إلى كونها سيارة جيدة للعائلة الصغيرة أو الفئة الشبابية والمبتدئين في عالم قيادة السيارات.

سعر السيارة سوزوكي ماروتي 

تبدأ أسعار السيارة سوزوكي ماروتي من 65 ألف جنيه، حتى 195 ألف جنيه، بحسب الحالة العامة للسيارة والموديل.

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