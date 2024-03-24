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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

موفرة في الوقود .. سعر أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر

سيارة سوزوكي اسبريسو
سيارة سوزوكي اسبريسو 2024

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة اقتصادية موفرة في الوقود وبسعر مناسب، ومن بين السيارات الاقتصادية المقدمة في السوق المصري بين موديلات 2024، هي النسخة سوزوكي إسبريسو، والتي يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات.

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سيارة سوزوكي اسبريسو 2024

استهلاك الوقود للسيارة سوزوكي إسبريسو 2024 

تعتبر السيارة سوزوكي إسبريسو من اكثر السيارات الموفرة للقود بالسوق المصري، حيث تستهلك السيارة 4.6 لتر من البنزين، عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

سيارة سوزوكي اسبريسو 2024

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي اسبريسو 2024

تعتمد السيارة سوزوكي إسبريسو 2024 على محرك سعة 1000 CC، يضخ قوة إجمالية قدرها 67 حصانا و90 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

سيارة سوزوكي اسبريسو 2024

تجهيزات سوزوكي إسبريسو 2024

تحتوي سوزوكي إسبريسو 2024 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وسادة هوائية للحماية، قفل مركزي، انذار، نوافذ كهربائية أمامية، عجلة قيادة باور، ريموت تحكم، مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، بلوتوث.

سيارة سوزوكي اسبريسو 2024

ابعاد السيارة سوزوكي إسبريسو 2024

  • طول 3565 مم.
  • عرض 1520 مم.
  • ارتفاع 1549 مم.
  • خلوص ارضي 180 مم.
  • قاعدة عجلات 2380 مم.
  • سعة تخزين 239 مم.

سعر السيارة سوزوكي إسبريسو 2024 الرسمي في مصر 

تقدم سوزوكي إسبريسو 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك وبسعر رسمي يبلغ 549.900 جنيه.

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