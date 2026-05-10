دودج تدرس إطلاق سيارة رياضية رخيصة لمنافسة اليابانيين

تبدو دودج مستعدة لإحياء فكرة طال انتظارها بين عشاق السيارات الرياضية، عبر دراسة تطوير طراز جديد خفيف وبسيط بسعر لا يتجاوز 30 ألف دولار، لمنافسة سيارات مثل Mazda MX-5 وToyota GR86 وSubaru BRZ، لكن بروح أمريكية مختلفة.

ورغم أن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة ولم يحصل على الموافقة النهائية للإنتاج، فإن الفكرة تتماشى مع استراتيجية Stellantis لإعادة بناء هوية علاماتها التجارية بشكل أوضح خلال السنوات المقبلة.

وكان مات ماكلير، رئيس دودج الحالي، قد أشار سابقا إلى رغبة الشركة في تقديم سيارة رياضية ميسورة التكلفة تركز على متعة القيادة بدلا من الإضافات التقنية المعقدة التي ترفع الأسعار دون فائدة حقيقية لعشاق الأداء.

وتقوم الفكرة على تطوير سيارة أخف وزن وأكثر بساطة، مع الاستغناء عن بعض التجهيزات الفاخرة وأنظمة المساعدة غير الضرورية، والتركيز بدلا من ذلك على الأداء المباشر والشخصية الرياضية القوية التي اشتهرت بها دودج.

وأكد ماكلير مؤخر أن هناك طلبا حقيقيا على السيارات الرياضية منخفضة السعر، لكنه شدد على أن الشركة لا تريد إنتاج سيارة اقتصادية عادية، بل سيارة تحمل “الطابع والأداء والشخصية” حتى ضمن فئة الأسعار المعقولة.

وخلال حديثه عن المشروع، استعاد ماكلير روح Dodge Viper الأصلية، مشيرا إلى أنها كانت تقدم قوة كبيرة وتجربة قيادة خام بعيدا عن التعقيدات الحديثة، وهو النهج الذي تفكر الشركة في العودة إليه.

الفكرة ليست جديدة بالكامل داخل دودج، إذ سبق للشركة أن قدمت عدة نماذج اختبارية لسيارات رياضية صغيرة على مدار العقود الماضية، من بينها “Copperhead” و“Razor”، إضافة إلى مشروع “Demon Roadster” الذي كان يستهدف منافسة “مازدا MX-5”.

ورغم أن تلك المشاريع لم تصل إلى خطوط الإنتاج، فإنها تعكس اهتمام دودج المستمر بفئة السيارات الرياضية الخفيفة.

ويرى مراقبون أن توقيت المشروع قد يكون مناسبا، خاصة مع اختفاء عدد كبير من السيارات الرياضية الاقتصادية وارتفاع أسعار المتبقي منها، بينما لا تزال الطرازات اليابانية الخفيفة تحقق نجاح واضح بين عشاق القيادة التقليدية.