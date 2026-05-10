قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد والقناة الناقلة لمباراة آرسنال ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
أقل جرام بـ 6004 جنيهات .. تراجع أسعار الذهب في مصر
تطوير المطارات المصرية وجاهزيتها لاستيعاب الزيادة في حركة السفر على طاولة الشيوخ .. غدًا
العالم أمام نظامين اقتصاديين .. قمة ترامب والصين تكشف ملامح المرحلة المقبلة
معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة
ترامب يتعهد لنتنياهو بعدم التنازل عن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران
سر استمرار الفريق.. باسم مرسي: الزمالك عبارة عن جمهوره فقط .. وما يقدمه إعجازي
مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-5-2026 .. والقنوات الناقلة
موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة
هل يجوز قراءة القرآن بسرعة.. وهل أحصل على نفس ثواب القراءة المتأنية؟
لوحة فنية بوظها الحكم .. الدردير يعلق علي هدف خوان بيزيرا أمام اتحاد العاصمة الجزائري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دودج تدرس إطلاق سيارة رياضية رخيصة لمنافسة اليابانيين

دودج
دودج
كريم عاطف

تبدو دودج مستعدة لإحياء فكرة طال انتظارها بين عشاق السيارات الرياضية، عبر دراسة تطوير طراز جديد خفيف وبسيط بسعر لا يتجاوز 30 ألف دولار، لمنافسة سيارات مثل Mazda MX-5 وToyota GR86 وSubaru BRZ، لكن بروح أمريكية مختلفة.

ورغم أن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة ولم يحصل على الموافقة النهائية للإنتاج، فإن الفكرة تتماشى مع استراتيجية Stellantis لإعادة بناء هوية علاماتها التجارية بشكل أوضح خلال السنوات المقبلة.

وكان مات ماكلير، رئيس دودج الحالي، قد أشار سابقا إلى رغبة الشركة في تقديم سيارة رياضية ميسورة التكلفة تركز على متعة القيادة بدلا من الإضافات التقنية المعقدة التي ترفع الأسعار دون فائدة حقيقية لعشاق الأداء.

وتقوم الفكرة على تطوير سيارة أخف وزن وأكثر بساطة، مع الاستغناء عن بعض التجهيزات الفاخرة وأنظمة المساعدة غير الضرورية، والتركيز بدلا من ذلك على الأداء المباشر والشخصية الرياضية القوية التي اشتهرت بها دودج.

وأكد ماكلير مؤخر أن هناك طلبا حقيقيا على السيارات الرياضية منخفضة السعر، لكنه شدد على أن الشركة لا تريد إنتاج سيارة اقتصادية عادية، بل سيارة تحمل “الطابع والأداء والشخصية” حتى ضمن فئة الأسعار المعقولة.

وخلال حديثه عن المشروع، استعاد ماكلير روح Dodge Viper الأصلية، مشيرا إلى أنها كانت تقدم قوة كبيرة وتجربة قيادة خام بعيدا عن التعقيدات الحديثة، وهو النهج الذي تفكر الشركة في العودة إليه.

الفكرة ليست جديدة بالكامل داخل دودج، إذ سبق للشركة أن قدمت عدة نماذج اختبارية لسيارات رياضية صغيرة على مدار العقود الماضية، من بينها “Copperhead” و“Razor”، إضافة إلى مشروع “Demon Roadster” الذي كان يستهدف منافسة “مازدا MX-5”.

ورغم أن تلك المشاريع لم تصل إلى خطوط الإنتاج، فإنها تعكس اهتمام دودج المستمر بفئة السيارات الرياضية الخفيفة.

ويرى مراقبون أن توقيت المشروع قد يكون مناسبا، خاصة مع اختفاء عدد كبير من السيارات الرياضية الاقتصادية وارتفاع أسعار المتبقي منها، بينما لا تزال الطرازات اليابانية الخفيفة تحقق نجاح واضح بين عشاق القيادة التقليدية.

دودج السيارات الرياضية Stellantis mazda TOYOTA Subaru

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

كارنيه الطالبة المتوفية

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

زيادة كبيرة في بعض أنواع الأسماك اليوم

زيادة أكثر من 100 جنيه في الكيلو.. قفزات مفاجئة في أسعار الأسماك اليوم

أرشيفية

بعد إصابة العشرات في غزة .. ما هو مرض الثلاسيميا ؟

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يثير الجدل برسالة غامضة

وزيرالنقل

امشي من قدامي .. سر انفعال كامل الوزير على مهندس بمحور ديروط

مصر للطيران

جمع 5 مليون واختفى.. مستريح الشباب بالشرقية أوهمهم بالسفر والضحايا: شقانا راح

ترشيحاتنا

الزمالك

باسم مرسي: الإعلام اهتمّ بنهائي الكونفدرالية بعد خسارة الزمالك.. وقادرون على حصد اللقب

الزمالك

إيهاب الكومي: الزمالك قدّم مباراة كبيرة أمام اتحاد العاصمة الجزائري.. وحسام عبدالمجيد مُشتّت تفكيريًا

الزمالك

محمد إبراهيم ينتقد معتمد جمال بسبب تشكيل الزمالك في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

أسعار كيا بيكانتو موديل 2006 المستعملة في مصر

كيا بيكانتو
كيا بيكانتو
كيا بيكانتو

فيديو

اعترافات القاضي

تحملت 10 سنوات.. اعترافات صادمة لقاض أنهى حياة طليقته في الشارع

فيروس هانتا

فيروس هانتا المميت .. هل تحول إلى وباء يهدد العالم؟

دينزا Z

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

شمس الكويتية

شمس الكويتية: بخاف من الموت ورأيت وفاتي في الحلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد