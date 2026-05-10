تبدأ من 63 ألف ريال.. أسعار تويوتا ياريس 2026 في السعودية

تُعد تويوتا ياريس واحدة من أبرز السيارات الاقتصادية التي تطرحها العلامة اليابانية في السوق السعودي، خاصة ضمن فئة السيدان المدمجة، ويأتي موديل 2026 مع مجموعة من الفئات، والتي تتنوع من ناحية التجهيزات والأسعار.

محرك تويوتا ياريس 2026

تعتمد تويوتا ياريس 2026 على محرك بنزين سعة 1.3 لتر مكون من أربع أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 97 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 122 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة CVT ينقل القوة إلى العجلات الأمامية، وتسجل السيارة معدل استهلاك وقود يصل إلى 22.1 كيلومتر لكل لتر، كما تأتي بخزان وقود سعة 40 لترًا.

أبعاد تويوتا ياريس 2026

تحصل السيارة تويوتا ياريس 2026 على أبعاد خارجية مناسبة لفئة السيدان الصغيرة، حيث يبلغ طولها 4.42 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.74 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.48 متر، كما ترتكز ياريس على قاعدة عجلات بطول 2.62 متر، كما تأتي بعض الفئات مزودة بجنوط ألمنيوم بقياس 15 أو 16 بوصة.

تجهيزات تويوتا ياريس 2026

توفر تويوتا ياريس 2026 مجموعة من التجهيزات الداخلية التي تختلف وفقًا للفئة، حيث تأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه بقياس 7 أو 9 بوصات تدعم Apple CarPlay والبلوتوث، ما يسمح بالاتصال بالهواتف الذكية وتشغيل التطبيقات المختلفة بسهولة.

كما تحصل الفئات الأعلى تجهيزًا على شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، بالإضافة إلى نظام صوتي يتكون من 4 أو 6 سماعات بحسب الفئة.

وتضم بعض النسخ أيضًا نظام تكييف أوتوماتيكي مع فتحات تهوية مخصصة للركاب في الصف الخلفي، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية وكاميرا خلفية للمساعدة أثناء الاصطفاف.

أسعار تويوتا ياريس 2026 في السعودية

تقدم تويوتا ياريس 2026 في السوق السعودي بعدة فئات تختلف من حيث التجهيزات الداخلية وبعض التقنيات الإضافية، حيث تبدأ الأسعار من 63,825 ريالًا لفئة Y الأساسية.

أما فئة Y Limited فيصل سعرها إلى 66,700 ريال، بينما تأتي فئة Y Plus بسعر يبدأ من 69,690 ريالًا، وتتصدر فئة YX قائمة التجهيزات في الطراز، بسعر يصل إلى 75,670 ريالًا سعوديًا.