قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتحانات الثانوية العامة | إجراءات عاجلة من التعليم لمنع الغش
صرف معاشات يونيو مبكرًا قبل عيد الأضحى.. التضامن تعلن مفاجأة سارة
فنان لا ينسى .. صور ترصد مراحل مختلفة من حياة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيلة عبيد ناعية عبد الرحمن أبو زهرة : أفنيت العمر في إسعاد جمهورك
الرئيس السيسي يشارك في عشاء العمل الرسمي بقصر الرئاسة الكيني
وكالة الأنباء اللبنانية: موجة نزوح جديدة في البقاع الغربي بعد تهديدات إسرائيلية
مستقبل وطن: مشاركة الرئيس السيسي في قمة أفريقيا تعكس رؤية مصر لبناء قارة قوية ومستقرة
سبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. تفاصيل
برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة أفريقيا فرنسا تؤكد ثقة العالم في الدور المصري بالقارة
حريق في مخلفات منور مستشفى صيدناوي بالأزبكية | صور
ناسا تعلن عن مسابقة بجائزة 750 ألف دولار .. اعرف الشروط وموعد التقديم
الحكومة المصرية تبدأ التحول نحو السيارات الكهربائية.. التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الحكومة المصرية تبدأ التحول نحو السيارات الكهربائية.. التفاصيل الكاملة

د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
صبري طلبه

تشهد الحكومة المصرية خطوات متسارعة نحو إدخال السيارات الكهربائية إلى منظومة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، في إطار توجه رسمي يستهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

ويأتي هذا التحرك؛ ضمن رؤية أوسع تتبناها الدولة لإعادة هيكلة منظومة النقل الحكومي بما يتماشى مع متطلبات الاستدامة وتقليل الأعباء التشغيلية خلال المرحلة المقبلة.

اجتماع حكومي لمتابعة تنفيذ خطة التحول الكهربائي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع وزير المالية أحمد كجوك، أمس الأحد، لمراجعة مستجدات خطة التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية داخل الجهات الحكومية.

وناقش اللقاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق الاستراتيجية، إلى جانب دور وزارة المالية في دعم هذا التوجه بما يضمن سرعة الانتقال إلى منظومة نقل أكثر كفاءة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن هذا التحول يهدف إلى تحسين إدارة الموارد وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة مع الحفاظ على التوازن البيئي،  ودعم التحول للطاقة النظيفة، مع تقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية.

توجه حكومي لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع الأهداف الرئيسية المرتبطة بتسريع الاعتماد على السيارات الكهربائية، موضحًا أن الخطة الحكومية تستهدف تقليل الإنفاق على الوقود التقليدي وخفض فاتورة الاستيراد المرتبطة بالمنتجات البترولية.

كما أشار إلى أن الدولة تعمل على رفع كفاءة تشغيل السيارات الحكومية الحالية تمهيدًا لعملية الإحلال التدريجي، بحيث تصبح الجهات الحكومية نموذجًا تطبيقيًا لمنظومة النقل الأخضر داخل مصر خلال الفترة القادمة.

تطوير البنية التحتية لدعم السيارات الكهربائية

تناول الاجتماع أيضًا خطة تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، حيث يجري العمل على إنشاء محطات شحن حديثة تعتمد على أنظمة ذكية وسريعة لتلبية احتياجات التشغيل.

وتتضمن الخطة كذلك، تنظيم عملية تصنيف المركبات وفق طبيعة الاستخدام داخل الجهات الحكومية، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للأسطول الجديد، كما تم التأكيد على أهمية تطوير منظومة رقمية متكاملة قادرة على إدارة وتشغيل هذا التحول بشكل آمن وفعال.

تأمين الأنظمة الرقمية وتعزيز معايير السلامة

شملت المناقشات أيضًا ملف تأمين الأنظمة الرقمية المرتبطة بالسيارات الكهربائية، مع التأكيد على ضرورة مواجهة المخاطر السيبرانية المحتملة، بما يضمن استقرار التشغيل وحماية البيانات.

كما يتم العمل على الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة في تشغيل وصيانة المركبات ومحطات الشحن، في إطار توجه الدولة نحو تطبيق معايير النقل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل الحكومي.

تحركات لشراء أول دفعة من السيارات الكهربائية الحكومية

وجه رئيس الوزراء وزارة المالية ببدء التواصل مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض المتاحة في السوق، تمهيدًا للتعاقد على أول دفعة من السيارات المخصصة للاستخدام الحكومي.

ويأتي ذلك ضمن خطة إحلال تدريجية تستهدف استبدال السيارات التقليدية العاملة بالوقود بسيارات كهربائية داخل الأجهزة الحكومية، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

السيارات الكهربائية الحكومة المصرية التحول نحو السيارات الكهربائية تنفيذ خطة التحول الكهربائي خطة التحول الكهربائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

فريضة الحج

هل يجوز الحج عن النفس وعن المتوفى في حجة واحدة؟.. الإفتاء توضح الحكم

الحج

أستاذ بجامعة الأزهر: الحج رحلة الإنسان في السير إلى الله بالقلوب لا بالعقول

الأضحية

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

سبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. تفاصيل

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

أسعار جيب ليبيرتى موديل 2006 المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى

23 عملية في يوم واحد بمستشفى بلبيس المركزي | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بقرار من المحافظ | صرف إعانات شهرية وعلاج على نفقة الدولة بالشرقية .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

المزيد