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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات هونشي HS7 موديل 2026 في السوق السعودي

هونشي HS7 موديل 2026
هونشي HS7 موديل 2026
صبري طلبه

تسجل هونشي HS7 موديل 2026 الصينية حضوراً واسعًا في مختلف الأسواق العالمية، كأحد أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، والتي تقدم مزيج يجمع بين التقنيات الحديثة ومستويات الرفاهية.

محرك هونشي HS7 موديل 2026

تعتمد هونشي HS7 موديل 2026 على محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر مكون من 4 أسطوانات، مدعوماً بنظام هجين خفيف يعمل بجهد 48 فولت،  وتبلغ القوة الإجمالية لمنظومة الدفع 252 حصاناً، بينما يصل عزم الدوران إلى 380 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

هونشي HS7

وتنتقل القوة إلى العجلات الأربع لسيارة هونشي HS7 موديل 2026 عبر نظام الدفع الرباعي، بينما تستطيع السيارة الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 230 كيلومتراً في الساعة، في حين تحتاج إلى 8.8 ثانية للتسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

وسائل أمان هونشي HS7 موديل 2026

حصلت هونشي HS7 على مجموعة واسعة من تقنيات السلامة والمساعدة،  وتشمل التجهيزات نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، إلى جانب مكابح الطوارئ الذاتية، كما زودت السيارة بنظام مراقبة النقاط العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، وحساسات ركن متعددة وكاميرا محيطية بزاوية رؤية 360 درجة، بالإضافة إلى نظام منع انغلاق المكابح والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

هونشي HS7

مقصورة هونشي HS7 موديل 2026

تقدم المقصورة الداخلية بشاشة معلومات وترفيه كبيرة قياس 12.6 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة وبنظام صوتي من Dynaudio يضم 10 سماعات، وشاحناً لاسلكياً للهواتف الذكية، ومكيف هواء متطوراً، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف.

هونشي HS7

سعر هونشي HS7 موديل 2026 في السعودية

يبدأ سعر هونشي HS7 موديل 2026 فئة لكجري في السوق السعودي من 186,900 ريال.

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