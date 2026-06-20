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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | 6 نصائح لتفادي أعطال السيارة..ماذا تقدم أسطورة التسارع كوينيجسيج CC850؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.
جيلي تقدم إمجراند i-HEV الهجينة.. وهذا سعرها عالميًا
تعزز شركة جيلي موقعها في قطاع السيارات الهجينة داخل السوق الصينية؛ من خلال طرح طراز إمجراند i-HEV، الذي يأتي بعدد من الفئات، مع أسعار تبدأ من 87,900 يوان.

5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر.. بأسعار تحت المليون
يضم سوق السيارات المصري الكثير من الإصدارات المتنوعة، منها الطرازات التي تحمل العلامة اليابانية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات والأسعار.

6 نصائح لتفادي الأعطال وحماية السيارة من حرارة الصيف
تشهد طرق القيادة خلال فصل الصيف تحديات متزايدة مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يفرض على قائدي المركبات التعامل بوعي أكبر مع السيارة ومكوناتها المختلفة.

أسطورة التسارع كوينيجسيج CC850.. زمن انطلاق وحش الأداء
تنطلق كوينيجسيج من السويد كواحدة من أكثر الشركات تخصصاً في صناعة السيارات الخارقة، بعدما أسسها كريستيان فون كوينيجسيج عام 1994 بهدف تقديم سيارات تعتمد على حلول هندسية غير تقليدية وأداء يتجاوز المألوف. 

بقدرات الدفع الرباعي.. ماذا تقدم ماكسوس D90 ماكس الرياضية؟
تواصل ماكسوس تعزيز حضورها في عدد من الأسواق العالمية من خلال مجموعة متنوعة من السيارات التي تجمع بين العملية والتقنيات الحديثة، وفي فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، تطرح الشركة طراز D90 ماكس، الذي يعتمد على نظام الدفع الرباعي، مع تصميم خارجي ينتمي إلى سيارات SUV كبيرة الحجم.

أسعار شيفروليه ترافرس 2026 في السعودية
تمثل شيفروليه ترافرس 2026 أحد أبرز الإصدارات المقدمة من العلامة الأمريكية في السوق السعودي، وذلك عن الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، وتنطلق السيارة هناك عبر فئتين مع باقة من التجهيزات.

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