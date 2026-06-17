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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد طرح ميتسوبيشي ديستينيتور.. أشهر 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن ‏كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية نتعرف على أشهر 5 سيارات 7 راكب في مصر.

1- ميتسوبيشي ديستينيتور

وتعتمد السيارة على محرك سعة 1.5 لتر تيربو يولد قوة 161 حصانًا وعزم ‏دوران 250 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع ‏CVT، فيما تبلغ ‏سعة خزان الوقود 45 لترًا.‏

أما عن سعر السيارة ، فياتي كالتالي : 

- الفئة الأولي بسعر ‏1.650.000 جنيه

- الفئة الثانية بسعر ‏1.750.000 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر ‏1.850.000 جنيه

2- إم جي G50 Plus

تاتي سيارة MG G50 Plus الـMPV موديل 2026 بسبعة مقاعد ، بمحرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، يولد قوة 170 حصانًا وعزم دوران يبلغ 285 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض W-DCT من 7 سرعات مع نظام دفع أمامي.

وتتوفر السيارة بفئة Luxury بسعر رسمي يبلغ 1.350.000 جنيه.

3- شيري تيجو 8

تعتمد شيري تيجو 8 على محرك تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 145 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 210 نيوتن متر، يتوفر بين 1750 و4000 دورة في الدقيقة، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض DCT من 6 سرعات، فيما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر، وتصل السرعة القصوى إلى 190 كم/س.

أما عن سعر السيارة ، فياتي كالتالي للفئة المزودة بسبعة مقاعد : ‏

‏- الفئة الأولي بسعر ‏1.170.000 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر ‏1.270.000 جنيه       

4- شيفروليه كابتيفا

تعتمد كابتيفا على محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر (1500 سي سي)، يولد قوة 148 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 255 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

تقدم السيارة بسعر رسمي يبدأ من نحو 1.300.000 جنيه.‏

5- جيتور X70

تعتمد جيتور X70 الجديدة على محرك سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 156 حصان وعزم 230 نيوتن متر، متصل بناقل حركة DCT Wet من 6 سرعات.

أما عن سعر السيارة ، فياتي كالتالي : 

‏- الفئة الأولي بسعر ‏1.095.000 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر ‏1.240.000 جنيه        

سوق السيارات المصري السيارات الكهربائية سيارات 7 راكب ميتسوبيشي ديستينيتور إم جي G50 Plus شيري تيجو 8 شيفروليه كابتيفا جيتور x70

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