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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مازيراتي جريكالي 2027 الكروس أوفر بنسختين عادي وكهرباء | صور

مازيراتي جريكالي موديل 2027
مازيراتي جريكالي موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة مازيراتي عن طرازها الجديد مازيراتي جريكالي موديل 2027، وتنتمي جريكالي لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتعديلات تصميمية وتقنية جديدة، وتمتلك تصميم جذاب وعصري .

مازيراتي جريكالي موديل 2027

محرك مازيراتي جريكالي موديل 2027

تستمد سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2027 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 385 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5 ثواني، وتصل سرعتها القصوي إلي 260 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مازيراتي جريكالي موديل 2027

ويوجد من سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2027 نسخة تنتج قوة 523 حصان، وعزم دوران 620 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 285 كم/ساعة .

ويوجد من سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2027 نسخة كهربائية بالكامل بها بطارية سعة 105 كيلووات/ساعة، وبها محركين كهربائيين، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 542 حصان، وعزم دوران يبلغ 819 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 إلى 96 كم/ساعة خلال 4 ثواني، وتصل سرعتها القصوى إلى 220 كم/ساعة.

مازيراتي جريكالي موديل 2027

مواصفات مازيراتي جريكالي موديل 2027

زودت سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، صداد أمامي جديد بالكامل، وبها شبك معدل يعطي مظهر أكثر حدة، وتأتي النسخة الكهربائية بواجهة أمامية مختلفة تشمل مقدمة معدلة، وشبك أمامي نشط يمكنه الفتح أو الإغلاق حسب الحاجة الحرارية، وبها عجلة قيادة متعددة الوظائف، وبها ساعة رقمية داخل المقصورة باستخدام معدن حقيقي وإطار زجاجي، وبها نظام لمراقبة السائق ورصد النعاس، وتم تقليل عدد الأزرار داخل المقصورة، وقدمت نظامين جديدين من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة ADAS.

تاريخ شركة مازيراتي في صناعة السيارات

مازيراتي جريكالي موديل 2027

تأسست مازيراتي في الأول من ديسمبر من عام 1914 في مدينة بولونيا الإيطالية على يد الإخوة مازيراتي، وبدأت الشركة بصناعة شمعات الإشعال ومحركات الطائرات، قبل أن تطلق أول سياراتها "تيبو 26" في عام 1926، واشتهرت العلامة بسيارات السباق والسيارات الرياضية الفاخرة ذات شعار الرمح ثلاثي الشعب المستوحى من تمثال نبتون .

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