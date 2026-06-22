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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعرف على سعر ومواصفات ميتسوبيشي ديستينيتور

ميتسوبيشي ديستينيتور
ميتسوبيشي ديستينيتور
كريم عاطف

كشفت ميتسوبيشي عن سياراتها الجديدة كليا ديستينيتور ‏لأول مرة في السوق المصرية، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ‏‏(‏SUV‏) ذات السبعة مقاعد، وتتوفر بثلاث فئات مختلفة التجهيزات. ‏

وتعتمد السيارة ميتسوبيشي ديستينيتور، على محرك تيربو سعة 1.5 لتر يولد قوة 161 حصانًا وعزم دوران 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع خمسة أوضاع قيادة مختلفة لتوفير أداء يتناسب مع ظروف الطرق المتنوعة.

تأتى سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4680 مم، وعرض 1840 مم، وارتفاع 1780 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2815 مم .

وتضم السيارة مجموعة من تجهيزات الراحة والتكنولوجيا، أبرزها شاشة ترفيه بقياس 12.3 بوصة، ونظام صوتي من Yamaha، وإضاءة داخلية متعددة الألوان، إلى جانب باقة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق التي تهدف إلى تعزيز مستويات الأمان والراحة أثناء القيادة، من ضمنها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

وقال محمود عزب، المدير العام لشركة دايموند موتورز مصر، أن إطلاق ‏ميتسوبيشي ديستينيتور في مصر يمثل خطوة جديدة تضاف إلى مسيرتهم مع علامة ‏ميتسوبيشي، مشيرا إلى أن العلاقة الممتدة مع العملاء وشبكة الموزعين على مدار السنوات ‏الماضية منحت الشركة فهم عميق لاحتياجات السوق المصرية.‏

ويبلغ سعر الفئة الأولى ‏Mid Line‏ نحو 1.65 مليون جنيه، بينما تطرح الفئة ‏الثانية ‏High Line‏ بسعر 1.75 مليون جنيه، فيما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا ‏Premium Line‏ إلى 1.85 مليون جنيه.

ميتسوبيشي ديستينيتور السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ميتسوبيشي ديستينيتور ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

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