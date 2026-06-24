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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث "أندرويد 17" يجلب ميزة صوتية ثورية فائقة النقاء لهواتف "Pixel"

أندرويد 17
أندرويد 17
احمد الشريف

جلب الإصدار التجريبي الأحدث من نظام التشغيل المنتظر "أندرويد 17" (Android 17) ترقية برمجية سرية غير متوقعة لعشاق الصوتيات النخبوية؛ وأكدت الفحوصات الفنية العميقة لأكواد النظام لعام 2026، أن شركة جوجل الأمريكية قامت بدمج الدعم البرمي المباشر لترميز الصوت عالي الدقة "LHDC v5" داخل عتاد هواتف "Pixel" الذكية دون الإفصاح عن ذلك في المؤتمرات الرسمية، مما يمهد لطفرة لاسلكية حقيقية تتيح نقل الإشارات السمعية بنقاء سينمائي معاصر فائق النضج والوضوح.

تفكيك شفرات "LHDC v5"  

تستهدف الهندسة الصوتية المستحدثة بمجال الاتصالات كسر القيود التقليدية لضغط الملفات السمعية عبر موجات البلوتوث اللاسلكية؛ وتمنح تقنية "LHDC v5" المكتشفة في نظام أندرويد 17 القدرة على تمرير دفقات صوتية تصل دقتها إلى 24 بت وبمعدل عينات يبلغ 192 كيلوهرتز صامتاً، مما يضمن أتمتة معالجة الترددات بنسبة توافق استقراري بلغت 100%، ليتخلى الهاتف تماماً عن عيوب التشويه الصوتي التي تعاني منها الأنماط القديمة والمكررة.

بروتوكولات حوسبة ذكية لحماية المعالجات  

تمنح جوجل واجهة تشغيل هواتف بكسل آلية فريدة لتسييل ونقل البيانات السمعية الضخمة دون إنهاك كاهل الشريحة المركزية؛ وحرص مصممو الشفرات لعام 2026 على تهيئة خوارزميات صامتة تتولى أتمتة جدولة بث بروتوكول الصوت في أجزاء من الثانية، مما يحمي المعالج واللوحة الأم من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون خلايا البطارية كيميائياً وفنياً ضد النزيف الحراري المباغت الذي ينتج عادة عن تشغيل تقنيات البث الصوتي الفائق.

انفراجة ترفيهية ممتازة ينتظرها صناع المحتوى  

تفتح هذه الميزة السحرية المكتشفة وراء كواليس وادي السيليكون آفاقاً استهلاكيا وتسويقية بالغة الأهمية يتابعها وكلاء التوزيع بأسواق المحمول في مصر لعام 2026؛ ويرى خبراء الصوتيات محلياً أن دعم ترميز "LHDC v5" يمثل حلاً عبقرياً وموفراً لفئات الشباب المستقلين، وصناع الفيديو، وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يعتمدون على تدقيق هندسة الصوت لإنجاز مشاريعهم الرقمية عبر الهواتف بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي، شريطة امتلاك سماعات متوافقة.

يوضح الدمج الصامت لترميز الصوت المتطور لعام 2026 على أن حسم الصدارة في البيئة الرقمية غادر فخخ الاستعراضات الإعلانية الصاخبة ليرتكز في عمق صقل العتاد الصلب وصيانة استقرار السوفت وير لتسهيل وصيانة الوظائف البشرية اليومية؛ ومع بدء رصد مراجعي الهاردوير للترقيات غير المعلنة، يثبت قطاع التكنولوجيا أن التناغم بين نقاء الأكواد ومتانة العينات السمعية هو خط الدفاع الأول لحفظ ولاء الجماهير عالمياً ومحلياً.

أندرويد 17 Android 17 Pixel

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