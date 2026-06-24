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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات جبارة.. iQOO تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

مواصفات هاتف iQOO Neo 11S
مواصفات هاتف iQOO Neo 11S
لمياء الياسين

تُشير التقارير إلى أن شركة iQOO تعمل على هاتفها الرائد الجديد ذي السعر المعقول، والذي يُعتقد أنه Neo 11S. وقد ظهر تسريب جديد، بفضل المُسرّب Digital Chat Station، يكشف عن تفاصيل رئيسية حول الجهاز. كما يُشير التسريب إلى أن إطلاقه قد يكون وشيكًا.

مواصفات هاتف iQOO Neo 11S

بحسب مصدر مُسرّب، يجري تطوير هاتف ذكي جديد من iQOO مُصمّم للأداء العالي، ومن المُحتمل إطلاقه خلال موسم العطلات الصيفية ورغم عدم ذكر اسم الجهاز، إلا أن التكهنات تُشير إلى أنه iQOO Neo 11S. وبما أن شهر يونيو يقترب من نهايته، فمن المُرجّح أن يتم الكشف عن الجهاز في يوليو أو أغسطس.

مواصفات هاتف iQOO Neo 11S


يدّعي المُسرّب أن الهاتف سيحتوي على نسخة مُخفّضة التردد من معالج Dimensity 9500 مع الحفاظ على أداء تنافسي. لذا، يبدو أن الجهاز قد يعمل بمعالج Dimensity 9500s .

ميزات هاتف iQOO Neo 11S

تشمل المواصفات المتوقعة الأخرى سعة بطارية تبدأ بالرقم "8"، ما يشير إلى بطارية من فئة 8000 مللي أمبير، وشاشة مسطحة بدقة 2K ومعدل تحديث 144 هرتز، وماسح بصمة بالموجات فوق الصوتية. ولضمان المتانة، سيتمتع الجهاز بتصنيف IP68/IP69 لمقاومة الغبار والماء.
تضيف شركة DCS أن الجهاز يهدف إلى تقديم ميزات أداء رائدة في فئة سعرية أقل، شريطة عدم إجراء أي تخفيضات كبيرة في المواصفات قبل الإطلاق. وبشكل عام، يُعتقد أن الجهاز سيأتي بتغييرات طفيفة مقارنةً بجهاز Neo 11 الحالي، الذي طُرح لأول مرة في الصين في نوفمبر 2025.

شركة iQOO هاتف ذكي iQOO Neo 11S معالج Dimensity 9500 تخفيضات كبيرة أداء رائد جهاز Neo 11

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