iQOO تطلق هاتفها الجديد Neo 11 بمواصفات قوية لعشاق الألعاب

كشفت شركة iQOO، رسميا في الصين عن أحدث هواتفها الذكية المخصصة للألعاب iQOO Neo 11، والذي يجمع بين المواصفات الرائدة والسعر المنافس، مواصلة بذلك نهجها في تقديم هواتف تركز على الأداء العالي وتجربة المستخدم السلسة.

مواصفات iQOO Neo 11 بأداء فائق في مستوى الهواتف الرائدة

يهدف iQOO Neo 11 إلى تقديم أداء يضاهي الهواتف الرائدة، مع تركي واضح على تجربة الألعاب، ويظهر ذلك من خلال شاشة الهاتف المميزة من نوع LTPO AMOLED بقياس 6.82 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 144 هرتز، إلى جانب معدل استجابة للمس يبلغ 3200 هرتز، ودعم ألوان 10 بت وتغطية DCI-P3، مع سطوع يصل إلى 4500 شمعة وإطارات نحيفة للغاية لا تتجاوز 1.4 ملم.

يعمل هاتف iQOO Neo 11، بواسطة معالج Snapdragon 8 Elite من كوالكوم، وهو معالج الفئة الرائدة للعام الماضي، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X Ultra، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1، ما يمنح الهاتف قدرة هائلة على تشغيل الألعاب الثقيلة دون أي تأخير أو تقطيع.

كما زودت iQOO الهاتف بنظام تبريد متطور مع مساحة تبديد حراري تصل إلى 8000 ملم مربع لضمان استقرار الأداء أثناء الجلسات الطويلة.

يأتي هاتف iQOO Neo 11 بهيكل مصنوع من سبائك الألمنيوم عالية الجودة المستخدمة في الصناعات الجوية، مما يعزز متانته وكفاءة تبريده، ويبلغ سمكه 8.05 ملم ووزنه حوالي 210 جرامات، كما حصل على تصنيف IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار.



ويحتوي هاتف iQOO Neo 11 على بطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات، لتوفير تجربة ألعاب مستمرة دون انقطاع.

ويتميز هاتف iQOO Neo 11، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Sony LYT700V، إلى جانب عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

كما يدعم هاتف iQOO Neo 11، مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة، منها صوت Hi-Fi، ومكبرات صوت ستيريو، وNFC، وBluetooth 5.4، وWiFi 7، بالإضافة إلى مستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد مدمج في الشاشة ومستشعر الأشعة تحت الحمراء للتحكم في الأجهزة الأخرى.