وميض غامض في درب التبانة| علماء يقتربون من حل لغز الكون.. ومادة مظلمة تبوح بالسر
صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 .. غدا
رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر
رئيس ألمانيا: أغتنم المشاركة بافتتاح المتحف المصري الكبير لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي
بـ 150 ألف دولار.. ساعة أحمد الشرع تثير الجدل في منتدى الاستثمار
أقل سعر دولار اليوم 31-10-2025
طاقم تمريض اعتدى على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا.. وهذه عقوبتهم
بعد فترة من الابتعاد.. محمد صلاح يعود للظهور على التواصل الاجتماعي
وزير الاستثمار: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر 25% خلال العام الحالي
مجلس الأمن يهدد الدعم السريع: نرفض أي محاولة لتشكيل حكومة موازية في السودان
رحلة الوعي الرقمي.. دروس مهمة للآباء والأبناء احرصوا عليها
نائب الرئيس الأمريكي: الأسلحة النووية مهمة للأمن القومي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

iQOO تصدم الجميع بمعالج جديد لـ Neo 11.. هل يستحق الانتظار؟

iQOO
iQOO

تستعد شركة iQOO، لإطلاق أحدث هواتفها الذكية iQOO Neo 11 في الصين في 30 أكتوبر، وقد أكدت الشركة أن الجهاز القادم سيعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite، وسيتميز بنظام تبريد متقدم باستخدام غرفة تبخير 8K لتحسين إدارة الأداء.

وكشفت العروض الترويجية الرسمية أن iQOO Neo 11 سيأتي مع ذاكرة رام من نوع LPDDR5x Ultra وذاكرة تخزين UFS 4.1، مما يضمن سرعات معالجة أعلى ونقل بيانات أسرع. 

ووفقا للتقارير، سجل الهاتف نتيجة AnTuTu قدرها 3.54 مليون نقطة، مما يجعله واحدا من أفضل الهواتف أداء في فئته.

مواصفات وميزات iQOO Neo 11

وفقا لقائمة الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench، سيعمل iQOO Neo 11 بنظام أندرويد 16، ويأتي مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية رام.

كما يحتوي الجهاز على معالج ثماني النواة، يضم نواتين عاليتي الأداء تعملان بتردد 4.32 جيجاهرتز، وست نوى كفاءة تعمل بتردد 3.53 جيجاهرتز، وقد سجل الهاتف 2936 نقطة في اختبارات النواة الواحدة و8818 نقطة في اختبارات النوى المتعددة.

سيشمل الهاتف أيضا Monster Super-Core Engine، وهي تقنية تم تقديمها لأول مرة في iQOO 15، وتعمل على تحسين الأداء أثناء اللعب والتعامل مع المهام المتعددة.

شاشة iQOO Neo 11 ستكون من نوع BOE LTP AMOLED بدقة 2K، مع معدل تحديث متكيف 144 هرتز وتقنية تعتيم PWM يبلغ تردده 2592 هرتز. 

كما ستدعم الشاشة 3200 هرتز لعينات اللمس، وتقدم وقت استجابة لمس يبلغ 25.4ms، ما يهدف إلى توفير رسومات أكثر سلاسة وأداء لمسي سريع الاستجابة.

الهاتف سيضم بطارية بسعة 7500 مللي أمبير، ومن المحتمل أن يدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 100 وات، وقد تم عرض الهاتف بألوان الأسود والفضي. 

كما يتوقع أن يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت الصورة البصري OIS، بالإضافة إلى مستشعرات واسعة الزاوية وأخرى لقياس العمق.

iQOO iQOO Neo 11 ميزات iQOO Neo 11

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

صلاة

مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة بالتوقيت الشتوي.. انتبهوا لصلاة الجمعة

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

جانب من الندوة

أسوان.. مجمع إعلام أبو سمبل ينظم ندوة عن افتتاح المتحف المصرى الكبير

افتتاح ميدان النيل

عقب افتتاحه.. محافظ المنيا: ميدان النيل نموذج للتكامل بين التنمية والهوية البصرية

محافظ المنيا يفتتح ميدان النيل عقب تطويره

محافظ المنيا يفتتح ميدان النيل بعد تطويره وتركيب شاشة عملاقة لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير ..صور

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

واقعة طنطا

الابن العاق في طنطا.. ينهي حياة والده أثناء نومه بسبب المال

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

