iQOO تصدم الجميع بمعالج جديد لـ Neo 11.. هل يستحق الانتظار؟

تستعد شركة iQOO، لإطلاق أحدث هواتفها الذكية iQOO Neo 11 في الصين في 30 أكتوبر، وقد أكدت الشركة أن الجهاز القادم سيعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite، وسيتميز بنظام تبريد متقدم باستخدام غرفة تبخير 8K لتحسين إدارة الأداء.

وكشفت العروض الترويجية الرسمية أن iQOO Neo 11 سيأتي مع ذاكرة رام من نوع LPDDR5x Ultra وذاكرة تخزين UFS 4.1، مما يضمن سرعات معالجة أعلى ونقل بيانات أسرع.

ووفقا للتقارير، سجل الهاتف نتيجة AnTuTu قدرها 3.54 مليون نقطة، مما يجعله واحدا من أفضل الهواتف أداء في فئته.

مواصفات وميزات iQOO Neo 11

وفقا لقائمة الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench، سيعمل iQOO Neo 11 بنظام أندرويد 16، ويأتي مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية رام.

كما يحتوي الجهاز على معالج ثماني النواة، يضم نواتين عاليتي الأداء تعملان بتردد 4.32 جيجاهرتز، وست نوى كفاءة تعمل بتردد 3.53 جيجاهرتز، وقد سجل الهاتف 2936 نقطة في اختبارات النواة الواحدة و8818 نقطة في اختبارات النوى المتعددة.

سيشمل الهاتف أيضا Monster Super-Core Engine، وهي تقنية تم تقديمها لأول مرة في iQOO 15، وتعمل على تحسين الأداء أثناء اللعب والتعامل مع المهام المتعددة.

شاشة iQOO Neo 11 ستكون من نوع BOE LTP AMOLED بدقة 2K، مع معدل تحديث متكيف 144 هرتز وتقنية تعتيم PWM يبلغ تردده 2592 هرتز.

كما ستدعم الشاشة 3200 هرتز لعينات اللمس، وتقدم وقت استجابة لمس يبلغ 25.4ms، ما يهدف إلى توفير رسومات أكثر سلاسة وأداء لمسي سريع الاستجابة.

الهاتف سيضم بطارية بسعة 7500 مللي أمبير، ومن المحتمل أن يدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 100 وات، وقد تم عرض الهاتف بألوان الأسود والفضي.

كما يتوقع أن يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت الصورة البصري OIS، بالإضافة إلى مستشعرات واسعة الزاوية وأخرى لقياس العمق.