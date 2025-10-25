مواصفات iQOO Neo11 .. شاشة 2K وبطارية 7500 مللي أمبير

ظهر هاتف iQOO Neo11 في الإعلانات التشويقية الرسمية قبل أيام من إطلاقه المرتقب، جاذبًا الأنظار إلى مواصفاته المتقدمة التي تشمل شاشة عالية الدقة وبطارية ضخمة توفر أداءً يفوق أغلب المنافسين في نفس الفئة.

شاشة 2K وتجربة مشاهدة فائقة

يركز هاتف iQOO Neo11 على شاشة 2K من نوع AMOLED بحجم كبير ومعدل تحديث يصل حتى 144 هرتز، ليمنح المستخدمين وضوحًا ودقة ألوان مبهرة ويتيح تجربة ألعاب وتصفح سلسة وواقعية.

وتدعم الشاشة تقنيات HDR لعرض فيديو عالي الجودة وزوايا رؤية واسعة تميز الجهاز عن غالبية المنافسين.

بطارية عملاقة تدوم أياماً

يأتي iQOO Neo11 مزودًا ببطارية بسعة 7500 مللي أمبير، تُعد من بين الأكبر في سوق الهواتف الذكية اليوم، ما يمكِّن المستخدمين من الاستمتاع بتجربة استخدام مطولة دون القلق من نفاد الطاقة أثناء السفر أو العمل لساعات طويلة.

تدعم البطارية تقنية الشحن السريع التي تقلل وقت الشحن بشكل كبير وتوفر مرونة في الاستخدام اليومي.

أداء قوي ومعالج متطور

ينتظر أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon حديث وذاكرة وصول عشوائي تصل حتى 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، مع تحسينات في تبريد الجهاز للحفاظ على سرعة الأداء أثناء تشغيل الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

كما يدعم الهاتف أحدث تقنيات الاتصال والانتقال السريع بين الشبكات.

كاميرات متعددة لاستخدامات متنوعة

يضم iQOO Neo11 كاميرات خلفية متعددة العدسات مع مستشعرات مبتكرة تتيح تصوير فيديو بدقة 4K وصور فائقة الوضوح في مختلف ظروف الإضاءة، إلى جانب كاميرا أمامية مثالية لعشاق الصور الذاتية والمكالمات المرئية بجودة فائقة.