أرخص هاتف ذكي يغزو الأسواق قريبا.. أهم مواصفاته

تُعزز شركة لافا مكانتها في قطاع الهواتف الذكية الاقتصادية بإطلاق هاتف Blaze AMOLED 2 في الهند وهو هاتف ذكي اقتصادي غني بالعديد من الميزات والمواصفات الرائعة وتصميمه النحيف.

هاتف Lava Blaze AMOLED 2

أعلنت العلامة التجارية الهندية مؤخرًا عن هاتف Lava Blaze AMOLED 2 بتصميم Linea. وتزعم الشركة أن هذا الجهاز هو الأصغر في هذه الفئة (الهواتف الذكية التي يقل سعرها عن 15,000 روبية)، حيث يبلغ سمكه 7.55 ملم فقط. ورغم أنه ليس بمستوى هواتف مثل Galaxy S25 Edge أو Infinix Hot 60 Pro+ ذات الهيكل الذي يقل سمكه عن 6 ملم، إلا أنه هاتف اقتصادي بسعر حوالي 150 دولارًا أمريكيًا.

يتميز بشاشة AMOLED عالية الدقة مقاس 6.67 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز.

يأتي هاتف Lava Blaze AMOLED 2 مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 7060، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

يعمل هذا الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 33 واط. يعمل بنظام التشغيل Android 15 فورًا.

ميزات التصوير

أما بالنسبة للتصوير، فقد زودت الشركة هاتف Blaze AMOLED 2 بكاميرا رئيسية من سوني بدقة 50 ميجابكسل.

تشمل الميزات البارزة الأخرى توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) افتراضيًا، وتصنيف IP64 لمقاومة الماء والغبار، وماسح بصمات الأصابع مدمجًا في الشاشة.

أما عن ميزات التصوير فقد أعلنت لافا مؤخرًا عن هاتفها النحيف الاقتصادي بلونين: الأسود الداكن والأبيض و يمكنك شراؤه بسعر 13,499 روبية هندية عبر متاجر الهواتف الذكية التقليدية. ستبدأ مبيعات هذا الطراز على المواقع الألكترونية في 16 أغسطس 2025.