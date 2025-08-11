قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية كوت ديفوار: العودة للتفاوض أمر مطلوب بخصوص قضايا السد
رئيس الوزراء: التعليم في مقدمة أولويات الدولة لبناء الفرد والنهوض بالمجتمع
ماكرون يقترح تشكيل تحالف دولي لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة
انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر وكوت ديفوار بالقاهرة
150 ألف للطب.. ننشر مصروفات كليات جامعة الجلالة الأهلية
وزير خارجية كوت ديفوار: تفاهم تام وتنسيق مع مصر في مختلف القضايا
الطيران المدني: طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص.. ومطار الغردقة أولها قبل نهاية العام
عبد العاطي: كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
اليوم.. مدبولي يتوجه إلي الأردن لترأس اللجنة المصرية الأردنية المشتركة
ماكرون: خطة إسرائيل بشأن غزة كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة
وزيرا الخارجية والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون التعليمي مع الخارج ودعم الطلاب المصريين المغتربين
الخارجية: نعمل على أن تكون كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص هاتف ذكي يغزو الأسواق قريبا.. أهم مواصفاته

هاتف Lava Blaze AMOLED 2
هاتف Lava Blaze AMOLED 2
لمياء الياسين

تُعزز شركة لافا مكانتها في قطاع الهواتف الذكية الاقتصادية بإطلاق هاتف Blaze AMOLED 2 في الهند وهو هاتف ذكي اقتصادي غني بالعديد من الميزات والمواصفات الرائعة وتصميمه النحيف.

 هاتف Lava Blaze AMOLED 2

أعلنت العلامة التجارية الهندية مؤخرًا عن هاتف Lava Blaze AMOLED 2 بتصميم Linea. وتزعم الشركة أن هذا الجهاز هو الأصغر في هذه الفئة (الهواتف الذكية التي يقل سعرها عن 15,000 روبية)، حيث يبلغ سمكه 7.55 ملم فقط. ورغم أنه ليس بمستوى هواتف مثل Galaxy S25 Edge أو Infinix Hot 60 Pro+ ذات الهيكل الذي يقل سمكه عن 6 ملم، إلا أنه هاتف اقتصادي بسعر حوالي 150 دولارًا أمريكيًا. 

يتميز بشاشة AMOLED عالية الدقة مقاس 6.67 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز.

يأتي هاتف Lava Blaze AMOLED 2 مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 7060، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. 

يعمل هذا الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 33 واط. يعمل بنظام التشغيل Android 15 فورًا.

ميزات التصوير

 أما بالنسبة للتصوير، فقد زودت الشركة هاتف Blaze AMOLED 2 بكاميرا رئيسية من سوني بدقة 50 ميجابكسل. 

تشمل الميزات البارزة الأخرى توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) افتراضيًا، وتصنيف IP64 لمقاومة الماء والغبار، وماسح بصمات الأصابع مدمجًا في الشاشة.

أما عن ميزات التصوير فقد أعلنت لافا مؤخرًا عن هاتفها النحيف الاقتصادي بلونين: الأسود الداكن والأبيض و يمكنك شراؤه بسعر 13,499 روبية هندية عبر متاجر الهواتف الذكية التقليدية. ستبدأ مبيعات هذا الطراز على المواقع الألكترونية في 16 أغسطس 2025.

الهواتف الذكية قطاع الهواتف الذكية الهواتف الذكية الاقتصادية هاتف ذكي هاتف ذكي اقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

الزواج

هل يجوز الزواج من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

بالصور

القيادة ببطىء قد تتسبب في دخولك السجن بهذه البلد

مخالفات السرعة
مخالفات السرعة
مخالفات السرعة

جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة

\جومانا مراد تخطف الانظار بإطلالتها فى احدث ظهور لها
\جومانا مراد تخطف الانظار بإطلالتها فى احدث ظهور لها
\جومانا مراد تخطف الانظار بإطلالتها فى احدث ظهور لها

طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.. مذاق لا يقاوم

طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.
طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.
طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.

سعادتك تبدأ من معدتك.. أطعمة تجلب الفرح

سعادتك تبدأ من معدتك..اطعمة تجلب الفرح
سعادتك تبدأ من معدتك..اطعمة تجلب الفرح
سعادتك تبدأ من معدتك..اطعمة تجلب الفرح

فيديو

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بمقهى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد