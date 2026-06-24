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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل الإطلاق الرسمي إليك مواصفات هاتف Galaxy M47 من سامسونج

هاتف Galaxy M47
هاتف Galaxy M47
لمياء الياسين


أكدت سامسونج رسميًا أن هاتف Galaxy M47 سيُطرح  في 29 يونيو 2026. وقبل الإطلاق، كشفت الشركة أيضًا عن العديد من المواصفات الرئيسية على صفحة الهاتف

المواصفات الرئيسية لهاتف Galaxy M47

بدايةً، تُزوّد ​​سامسونج هاتف Galaxy M47 بشاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز. كما تتميز الشاشة بحماية Corning Gorilla Glass Victu، مما يوفر مقاومة محسّنة ضد الخدوش والسقوط العرضي.

يعتمد الجهاز على معالج كوالكوم سنابدراجون 6 من الجيل الثالث. وقد زودت سامسونج هذا المعالج بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X ووحدة تخزين UFS 3.1، وهو مزيج من شأنه أن يُحسّن سرعة تحميل التطبيقات وسلاسة تعدد المهام.

من المتوقع أن تُزوّد ​​سامسونج هاتف Galaxy M47 ببطارية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط والشحن المباشر. مع ذلك، للأسف، لا نتوقع وجود شاحن في العلبة.

المواصفات الرئيسية لهاتف Galaxy M47

تُضيف سامسونج أيضاً بعض ميزات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات إلى هاتف Galaxy M47 5G. سيأتي الهاتف مزوداً بواجهة المستخدم One UI 8.5 المبنية على نظام Android 16، ويتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي مثل ممحاة العناصر، واقتراحات التحرير، وميزة تُسمى "فلتر خاص بي".

بالإضافة إلى ذلك، تُضمّن سامسونج ميزات مثل تحويل الصوت إلى نصّ بتقنية الذكاء الاصطناعي والبريد الصوتي المُدمج في الجهاز. أما فيما يخصّ الخصوصية، فسيُوفّر هاتف Galaxy M47 5G نظام أمان Samsung Knox، إلى جانب دعم الألبوم الخاص. كما سيدعم الهاتف خاصية الدفع عبر تقنية Tap & Pay من خلال محفظة Samsung Wallet.
سيحصل هاتف Galaxy M47 على ستة أجيال من تحديثات نظام التشغيل Android، بينما سيتم توفير تصحيحات الأمان لمدة ست سنوات.

أما بالنسبة للكاميرات، فسيأتي هاتف Galaxy M47 مزوداً بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. كما سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. وتدعم كلتا الكاميرتين الأمامية والخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K.
من حيث التصميم، ستوفر سامسونج الهاتف بلونين: الأزرق  والأحمر ا. 

السعر المتوقع لهاتف Galaxy M47 

من المتوقع أن يصل هاتف Galaxy M47 إلى فئة سعرية تتراوح بين 25,000 و30,000 روبية هندية. وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل، بما في ذلك المواصفات الكاملة والأسعار، خلال حفل الإطلاق المقرر عقده في 29 يونيو.

هاتف Galaxy M47 ميزات الذكاء الاصطناعي نظام Android 16 كاميرا رئيسية محفظة Samsung Wallet

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