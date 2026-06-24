لا تفعلها أبدا.. 5 أشياء تجنبها بعد سقوط هاتفك في الماء

سقوط الهاتف في الماء من أكثر الحوادث شيوعا وإثارة للقلق، وبينما يبدو الأمر وكأنه نهاية الجهاز، فإن التصرف السريع خلال الدقائق الأولى قد يكون العامل الحاسم في إنقاذه من التلف.

ويؤكد خبراء الصيانة أن أكثر ما يهدد الهواتف بعد تعرضها للماء ليس الماء نفسه فقط، بل استمرار تشغيل الجهاز أو محاولة شحنه قبل التأكد من جفافه بالكامل، ما قد يؤدي إلى حدوث دوائر قصر كهربائية تتسبب في تلف مكونات رئيسية داخل الهاتف.

ماذا يحدث داخل الهاتف عند تعرضه للماء؟

عندما يتسرب الماء إلى داخل الهاتف، تبدأ المخاطر بالظهور على عدة مستويات، أبرزها تآكل المكونات الإلكترونية وتلف الموصلات الداخلية واللوحة الأم والبطارية.

وحتى الهواتف التي تحمل تصنيفات مقاومة للماء مثل IP67 أو IP68 ليست محصنة بالكامل، إذ تعتمد هذه التصنيفات على ظروف اختبار محددة لا تشمل المياه المالحة أو المشروبات أو المنظفات.

كما أن الرطوبة قد تظل داخل الجهاز لفترة طويلة دون ظهور أعراض فورية، قبل أن تتسبب لاحقا في مشكلات مثل ضعف الصوت أو ظهور بقع على الشاشة أو استنزاف البطارية بشكل غير طبيعي.

أخطاء شائعة يجب تجنبها فورا

عند سقوط الهاتف في الماء، هناك عدة تصرفات قد تزيد الوضع سوءا، أبرزها:

1. تشغيل الهاتف للتأكد من أنه لا يزال يعمل.

2. توصيله بالشاحن مباشرة.

3. استخدام مجفف الشعر أو تعريضه لمصدر حرارة مرتفع.

4. هز الهاتف بقوة لطرد الماء.

5. وضعه في الميكروويف أو الفرن أو استخدام وسائل تجفيف عشوائية.

هذه الخطوات قد تدفع الماء إلى مناطق أعمق داخل الجهاز أو تتسبب في تلف مكوناته الحساسة.

سقوط الهاتف في الماء

خطوات إنقاذ الهاتف بعد تعرضه للماء



1. إخراج الهاتف وإيقاف تشغيله فورا : كل ثانية يقضيها الهاتف داخل الماء تزيد احتمالية تسرب السوائل إلى مكوناته الداخلية. لذلك يجب إخراجه سريعا وإيقاف تشغيله فورا إذا كان لا يزال يعمل.

2. إزالة الأجزاء القابلة للفصل: ينصح بإزالة شريحة الاتصال وبطاقة الذاكرة وأي غطاء حماية أو ملحقات خارجية، أما البطارية، فيمكن إزالتها فقط إذا كان الهاتف يسمح بذلك دون تفكيك معقد.

3. تجفيف السطح الخارجي: استخدم قطعة قماش ناعمة أو منشفة من الألياف الدقيقة لتجفيف الهاتف بلطف، مع التركيز على منافذ الشحن والسماعات وفتحات الميكروفون.

4. ترك الهاتف في مكان جيد التهوية: بعد إزالة الماء الظاهر، يجب وضع الهاتف في مكان جاف جيد التهوية وتركه لفترة كافية حتى تتبخر الرطوبة الداخلية تدريجيا.

سقوط الهاتف في الماء

تجنب وضعه في الأرز

تعد حيلة وضع الهاتف داخل الأرز من أكثر النصائح انتشارا، لكنها ليست الحل المثالي، فالأرز يمتص جزءا من الرطوبة المحيطة، لكنه أقل كفاءة بكثير من أكياس السيليكا جل المستخدمة لامتصاص الرطوبة.

كما أن حبيبات الأرز أو غباره قد تتسلل إلى المنافذ وتسبب مشكلات إضافية، لذلك يفضل استخدام أكياس السيليكا إن كانت متاحة، مع ترك الهاتف داخل وعاء مغلق لمدة لا تقل عن 24 ساعة، أو من 48 إلى 72 ساعة في حالة الاعتماد على الأرز.