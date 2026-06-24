لخفض التكاليف.. نيسان تعلق تطوير قشقاي الكهربائية

في خطوة تعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها شركات صناعة السيارات العالمية، قررت شركة نيسان Nissan اليابانية تجميد العمل على تطوير النسخة الكهربائية بالكامل من سيارتها الشهيرة "قشقاي"، أحد أكثر طرازاتها مبيعا في الأسواق الأوروبية، وذلك في إطار برنامج واسع لإعادة هيكلة الأعمال وترشيد النفقات التشغيلية.

ووفقا لتقارير متداولة، فإن قرار التعليق يأتي ضمن سلسلة إجراءات تتبناها شركة نيسان لتحسين أوضاعها المالية وتعزيز كفاءتها التشغيلية في ظل التباطؤ الذي يشهده الطلب على بعض السيارات الكهربائية في عدد من الأسواق العالمية، إلى جانب احتدام المنافسة مع الشركات الآسيوية والأوروبية.

وأشارت المصادر إلى أن وقف تطوير المشروع قد يؤدي إلى تأجيل إطلاق النسخة الكهربائية من "قشقاي" لعدة سنوات، وربما حتى بداية العقد المقبل إذا قررت الشركة استئناف العمل عليه مستقبلا، ويثير هذا الاحتمال مخاوف بشأن قدرة نيسان على الحفاظ على مكانتها في سوق السيارات الكهربائية الأوروبية، التي تشهد نمو متسارع وتنافس شرس بين المصنعين.

وتواجه الشركة اليابانية ضغوطا إضافية نتيجة التوسع السريع للسيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة داخل أوروبا، حيث نجحت العديد من العلامات الصينية في تعزيز حصتها السوقية عبر تقديم طرازات بأسعار تنافسية وتجهيزات متطورة، ما أجبر الشركات التقليدية على إعادة تقييم خططها الاستثمارية.

وكانت نيسان قد أعلنت في عام 2023 عن نيتها إنتاج الجيل الكهربائي من "قشقاي" داخل مصنعها بمدينة Sunderland البريطانية، باعتباره أحد المشروعات الرئيسية ضمن استراتيجيتها للتحول نحو التنقل الكهربائي، إلا أن الضغوط المالية وتغير ظروف السوق دفعت الشركة لاحقًا إلى مراجعة أولوياتها الاستثمارية، لتقرر تعليق المشروع مؤقتا والتركيز على خفض التكاليف وتحسين الربحية قبل المضي قدما في خطط التوسع الكهربائي.