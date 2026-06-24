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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لا تبحث عن شاحن.. 5 أجهزة يمكن لهواتف سامسونج شحنها لاسلكيا في حالات الطوارئ

هواتف سامسونج
هواتف سامسونج
شيماء عبد المنعم

مع تطور الهواتف الذكية وازدياد سعات البطاريات، لم يعد دور الهاتف مقتصرا على استقبال الشحن فقط، بل أصبح بإمكانه أيضا تزويد أجهزة أخرى بالطاقة عبر ميزة الشحن اللاسلكي العكسي. 

وتوفر سامسونج هذه التقنية تحت اسم مشاركة الطاقة اللاسلكية Wireless PowerShar، والتي ظهرت لأول مرة مع هاتف Galaxy S10 عام 2019، قبل أن تصبح ميزة أساسية في العديد من هواتف الشركة الحديثة.

ورغم أن هذه التقنية ليست الأسرع في الشحن وتستهلك جزءا كبيرا من بطارية الهاتف، فإنها قد تكون منقذة للموقف في حالات الطوارئ، وفيما يلي أبرز الأجهزة التي يمكن لبعض هواتف سامسونج شحنها لاسلكيا:

1. الساعات الذكية:

تدعم هواتف سامسونج المزودة بميزة Wireless PowerShare شحن عدد من ساعات Galaxy الذكية لاسلكيا، وهو أمر مفيد عند نفاد بطارية الساعة بعيدا عن المنزل وعدم توفر الشاحن المخصص.

ساعات Galaxy

2. سماعات الأذن اللاسلكية:

تعد سماعات البلوتوث من أفضل الاستخدامات العملية لميزة الشحن العكسي، خاصة عند الحاجة إلى شحن سريع قبل رحلة أو اجتماع.

وتشمل الأجهزة المتوافقة عدة طرازات من سلسلة سامسونج Galaxy Buds مثل Buds Pro وBuds Live وBuds+، كما أفاد بعض المستخدمين بإمكانية شحن سماعات أخرى تدعم معيار Qi، بما في ذلك بعض إصدارات Apple AirPods، وإن كان الأداء غير مضمون دائما.

سامسونج Galaxy Buds

3. أجهزة التتبع الذكية:

يمكن لبعض أجهزة التتبع المزودة ببطاريات قابلة للشحن الاستفادة من ميزة PowerShar، خاصة تلك التي تعتمد معيار الشحن اللاسلكي Qi.

4. الخاتم الذكي Galaxy Ring:

يدعم سامسونج Galaxy Ring الشحن عبر ميزة PowerShar، ما يتيح للمستخدمين إعادة شحنه بسهولة دون الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي.

ويتميز الخاتم ببطارية صغيرة نسبيا، لذلك لا يحتاج إلى وقت طويل للحصول على شحنة تكفي لأيام من الاستخدام، ما يجعل الهاتف بمثابة شاحن احتياطي عملي أثناء التنقل.

5. بعض أجهزة السمع الطبية:

شهدت أجهزة السمع تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت بعض الطرازات تدعم الشحن اللاسلكي، ومن بين العلامات التي توفر هذه الميزة أجهزة Rexton، والتي يمكن شحن بعض منتجاتها عبر هواتف سامسونج الداعمة لـ Wireless PowerShar.

وتعد هذه الإمكانية ذات أهمية كبيرة للمستخدمين الذين يعتمدون على أجهزة السمع بشكل يومي، إذ توفر وسيلة احتياطية للشحن عند الابتعاد عن المنزل أو نسيان الشاحن.

شحن الأجهزة لاسلكيا هواتف سامسونج سامسونج

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