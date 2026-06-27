قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد: تأخيرات بعض قطارات القاهرة الإسكندرية نتيجة لصيانة الإشارات
لا بنزين ولا كهربا.. أسرع موتوسيكل في العالم يعمل بالماء
ثوانٍ فاصلة.. أهالي طهطا ينقذون شابًا حاول إنهاء حياته أسفل عجلات القطار
رئيس مجلس النواب يدعو إلى تشريع عربي ملزم يعزز حماية البيانات والأمن السيبراني
كيف يحرم الذنب صاحبه من الرحمة والنصرة؟.. علي جمعة يوضح
رئيس مجلس النواب : الاستثمار في الذكاء والأمن السيبراني ضرورة لمستقبل العرب
منتخب مصر يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة استراليا بعودة حسام عبد المجيد
لبنان والإمارات يبحثان التطورات الأخيرة.. وبن زايد يؤكد استمرار الدعم
بـ1200 جنيه للشيكارة.. بدء طرح الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية |خاص
بعد بلاغ مواطن .. مياه القناة تسحب عينات من الضبعية وتعلن نتيجة الفحص
مصر تدين هجوم الطائرات المسيرة على البحرين : تهديد خطير للاستقرار الإقليمي
تحت قيادة حسام حسن.. منتخب مصر يحقق أرقاما قياسية تاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كنز نادر.. العثور على سيارة فورد عمرها 80 عامًا غارقة في المحيط

فورد وودي
فورد وودي
عزة عاطف

يعد العثور على مركبة مدنية مثل "فورد وودي" موديل 1941 على عمق يصل إلى 3 أميال تحت سطح المحيط الهادئ حدثًا فريدًا من نوعه ومفاجأة تاريخية لم تكن حتمًا ضمن حسابات طاقم الاستكشاف البحري. 

استقرت هذه السيارة لعقود داخل حطام حاملة الطائرات الأمريكية الشهيرة "يو إس إس يوركتاون" التي تعرضت للغرق خلال معركة ميدواي التاريخية في يونيو من عام 1942 جراء استهدافها من قِبل غواصة يابانية.

تفاصيل الاكتشاف المثير في أعماق المحيط

جرى رصد هذا الاكتشاف المذهل بواسطة الروبوت البحري "ديب ديسكوفرر" التابع لسفينة الأبحاث "أوكيانوس إكسبلورر" في 19 أبريل من العام الماضي أثناء توثيق حطام السفينة الحربية وتصويره بكاميرات عالية الدقة. 

ورغم مرور أكثر من 84 عامًا تحت ضغط المياه الهائل وفي بيئة بحرية قاسية، نجحت أجزاء رئيسية من السيارة في الحفاظ على ملامحها الواضحة، حيث يمكن للمراقب التعرف بسهولة على الزجاج الأمامي المقسوم والألواح الخشبية الجانبية المميزة التي منحت هذا الطراز اسم "وودي" تاريخيًا.

فرضيات المؤرخين حول وجود مركبة مدنية في مهمة عسكرية

يثير وجود سيارة ركاب عادية على متن سفينة حربية مخصصة للقتال والعمليات العسكرية تساؤلات غامضة بين الباحثين والمؤرخين، وتتجه التفسيرات نحو احتمالات محددة لتبرير هذا المشهد الغريب. 

تشير الفرضية الأولى إلى إمكانية استخدام السيارة كمركبة إدارية مخصصة لتنقلات القادة وكبار الضباط داخل القواعد البحرية الضخمة، مما استدعى شحنها لتنتقل مع حاملة الطائرات بين الموانئ. 

أما الفرضية الثانية فترجح أن المركبة قد تعود لضابط رفيع المستوى فضّل نقل ممتلكاته الشخصية معه أثناء التحركات العسكرية، وينتظر الباحثون مراجعة سجلات الشحن القديمة لفك هذا اللغز بشكل قاطع وتحديد مالكها الأصلي.

فورد USS يوركتاون حاملة طائرات غارقة فورد وودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر

مصر وإيران في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

جهاد فهمى

وفاة الباحثة جهاد فهمي.. قسم علم النفس بآداب الإسكندرية ينعيها بكلمات مؤثرة

منتخب مصر الوطني

مونديال 2026.. تردد قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإيران

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-6-2026

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

ترشيحاتنا

جانب من توقيع البروتوكول

الصحة توقع بروتوكول تعاون لتعزيز البحوث والتدريب في الطب النفسي

مونوريل شرق النيل

توافد المواطنين على محطات المرحلة الثانية لمونوريل شرق النيل تزامنا مع تشغيلها

غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية

غرفة الصناعات الغذائية تدعو إلى توحيد الأطر الرقابية الأفريقية لدعم الابتكار الغذائي وتعزيز الاستثمار

بالصور

لا بنزين ولا كهربا.. أسرع موتوسيكل في العالم يعمل بالماء

أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature
أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature
أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature

الجمهور المغربي يستقبل تامر حسني بحفاوة شديدة

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

جمبسوت لافت.. ريهام عبد الغفور تخطف الانظار في حفل زفاف أحمد السعدني

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

زلزال يهز فولكس فاجن.. تسريح 100 ألف موظف وإغلاق المصانع

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد