استدعاء عاجل يضرب تويوتا ولكزس وسوبارو بسبب عيب خطير

تواجه مجموعة من السيارات الكهربائية لعام 2026 الحالي المصنعة من قبل شركة تويوتا اليابانية أزمة تقنية ميكانيكية ولوجستية جديدة قد تؤدي إلى توقف المركبات فجأة أثناء السير على أي سرعة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على سلامة السائقين والركاب.

وأعلنت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية في نهاية شهر يونيو الجاري عن حملة استدعاء اختيارية واسعة تشمل قرابة 21000 سيارة كهربائية تشترك في نفس منصة التصنيع الذكية، مما يضع التقييمات الإيجابية السابقة حول موثوقية هذه الطرازات في اختبار حقيقي داخل صالات العرض والمبيعات الممتدة.

تفاصيل الخلل البرمجي في وحدة التحكم بالبطارية

يعود السبب التوثيقي وراء هذا الاستدعاء الطارئ إلى وجود عيب مصنعي في وحدة التحكم الإلكترونية التي تدير البطارية عالية الجهد المزودة للمحرك بالطاقة الكهربائية.

وتحتوي هذه الوحدة على شريحتين مدمجتين تتشاركان في نفس موقع عنوان الذاكرة برمجيًا؛ وفي ظروف تشغيلية معينة، تقوم شريحة المراقبة بالكتب المتكررة وفوق البيانات التي سجلتها شريحة التحكم في البطارية فورًا.

ويتسبب هذا التداخل ماديًا في فشل فحص الذاكرة التشغيلي، وخاصة عندما يزداد الحمل على المعالج نتيجة انخفاض مستوى شحن البطارية.

وبعد تكرار هذا الفشل البرمجي، تظهر للسائق رسالة تحذيرية تفيد بوجود خلل في نظام السيارة الكهربائية، تليها إضاءة لمبات تحذيرية متعددة قبل أن يتوقف نظام الدفع الكهربائي تمامًا مسببًا فقدان القوة المحركة ميكانيكيًا.

الطرازات المتأثرة بالاستدعاء وحجم الانتشار في الأسواق

يشمل الاستدعاء الحالي طرازات محددة من عام 2026 تم إنتاجها في فترات متباينة بين عامي 2025 و2026، حيث تتصدر تويوتا القائمة بطراز بي زد بعدد 11495 سيارة تم تصنيعها في الفترة من 2 يونيو 2025 إلى 9 أبريل 2026.

وتأتي في المرتبة الثانية سيارة سوبارو سولتيرا التوأم بواقع 4757 سيارة تم إنتاجها بين 17 سبتمبر 2025 و13 أبريل 2026، تليها سيارة لكزس آر زد الفاخرة بعدد 4739 سيارة صنعت في الفترة من 24 أبريل 2025 إلى 20 يناير 2026.

وأكدت التقارير الهندسية أن الأنظمة المساعدة مثل عجلة القيادة الكهربائية والمكابح المعززة بالطاقة ستستمر في العمل ماديًا عند حدوث الخلل، مما يتيح للسائقين التوجيه والتوقف بأمان على جانب الطريق وتفكيك مخاطر التصادم قبل التوقف النهائي.

أوضحت الشركات الثلاث أن هذا الخلل البرمجي المعقد لا يمكن علاجه عبر التحديثات اللاسلكية الهوائية المعتادة، مما يتطلب من الملاك المتأثرين حتمية زيارة مراكز الخدمة وصالات الصيانة المعتمدة ماديًا لإعادة برمجة وتحديث وحدة التحكم في البطارية مجانًا وبشكل كامل.

ومن المقرر أن تبدأ تويوتا وسوبارو ولكزس في إرسال خطابات الإخطار الرسمية للملاك عبر البريد في الفترة من 3 إلى 17 أغسطس من عام 2026 الحالي فور جاهزية الملف البرمجي الجديد لدى الوكلاء، مع توفير تعويضات استثمارية لمن قاموا بإصلاحات مسبقة مرتبطة بنفس الأزمة لضمان الجودة وحماية القيمة البيعية للمركبات الكهربائية في الأسواق.