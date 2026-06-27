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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 615 حصانًا.. المواصفات الكاملة لـ كاديلاك ليريك V موديل 2026

كاديلاك ليريك V موديل 2026
كاديلاك ليريك V موديل 2026
صبري طلبه

تقدم كاديلاك الأمريكية مجموعة واسعة من السيارات المتنوعة، فمنذ تأسيسها عام 1902، نجحت على مدار أكثر من قرن في ترسيخ مكانتها ضمن أبرز العلامات المتخصصة في صناعة السيارات. 

وتطرح الشركة الأمريكية كاديلاك ليريك V موديل 2026 في السوق العالمي، والتي تأتي بتصميم عصري ومنظومة دفع كهربائية بالكامل، إلى جانب مجموعة من التقنيات الحديثة ومستويات متقدمة من الأداء والتجهيزات.

كاديلاك ليريك V موديل 2026

محرك وأداء كاديلاك ليريك V موديل 2026

تعتمد كاديلاك ليريك V موديل 2026 على منظومة دفع كهربائية بالكامل تتكون من محركين يعملان مع نظام دفع كلي للعجلات، ويرتبطان بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 615 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 881 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.3 ثانية فقط.

كاديلاك ليريك V موديل 2026

وتأتي كاديلاك ليريك V موديل 2026 بقدرة سحب أوزان تصل إلى 1588 كيلوجرامًا، فيما تبلغ حمولتها 1722 كيلوجرامًا، بينما زودت السيارة ببطارية تبلغ سعتها 102 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 448 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

تصميم كاديلاك ليريك V موديل 2026

تنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة الفاخرة، ويبلغ طولها 5001 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1976 ملم، مع ارتفاع يبلغ 1627 ملم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3094 ملم.

كاديلاك ليريك V موديل 2026

كما يبلغ الخلوص الأرضي 156 ملم، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 793 لترًا، وتأتي كاديلاك ليريك V موديل 2026 كذلك بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنيةLED ، مع عجلات رياضية قياس 22 بوصة في الأمام والخلف.

مقصورة وتجهيزات كاديلاك ليريك V موديل 2026

تحمل المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات حيث تأتي المقاعد مكسوة بجلد النابا، مع إمكانية التعديل الكهربائي لكل من مقعد السائق والراكب الأمامي عبر 12 وضعية مختلفة، ويأتي المقود مغطى بالجلد، متعدد الوظائف، مع خاصية التدفئة.

كاديلاك ليريك V موديل 2026

وتعتمد السيارة كاديلاك ليريك V موديل 2026 على شاشة بانورامية بقياس 33 بوصة تضم لوحة العدادات ونظام المعلومات والترفيه في تصميم واحد، كما تدعم الشاشة تشغيل آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، إلى جانب نظام صوتي، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وشاحن لاسلكي للهاتف.

كاديلاك ليريك V موديل 2026 وأنظمة السلامة 

تضم كاديلاك ليريك V موديل 2026 مجموعة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث زودت بعدد من الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الثبات الإلكتروني، ونظام التحكم في قوى الجر.

كما تتوفر السيارة بمساعد صعود المرتفعات، ومساعد نزول المنحدرات، ونظام تثبيت سرعة متكيف، بالإضافة إلى نظام التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، وتقنيات متابعة المسار، ونظام مراقبة المنطقة العمياء، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

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