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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم الـ SUV الرياضي.. ماذا تقدم بويك انفيستا 2026 Avenir الجديدة؟

بويك انفيستا 2026 Avenir
بويك انفيستا 2026 Avenir

تدخل بويك المنافسة في فئة السيارات متعددة الاستخدامات المدمجة عبر إنفيستا Avenir 2026، التي تحمل مزيجًا من الخطوط الرياضية والتجهيزات التقنية الحديثة.

أبعاد بويك انفيستا 2026 Avenir

تعتمد بويك إنفيستا Avenir 2026 على أبعاد خارجية من الفئة الرياضية، حيث يصل طول السيارة إلى 4.638 متر، فيما يبلغ عرضها 1.816 متر وارتفاعها 1.555 متر، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.692 متر، وسعة صندوق خلفي للأمتعة تقدر بـ 586 لترًا.

بويك انفيستا 2026 Avenir

محرك بويك انفيستا 2026 Avenir

تستمد إنفيستا Avenir 2026 قوتها من محرك بنزين مزود بشاحن توربيني بسعة 1.2 لتر، يتكون من ثلاث أسطوانات ويولد قوة تبلغ 137 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 220 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يعمل على إرسال القوة إلى العجلات الأمامية، كما تحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 12.8 كيلومترًا لكل لتر، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 50 لترًا.

بويك انفيستا 2026 Avenir

تجهيزات بويك انفيستا 2026 Avenir

تزود بويك سيارتها الجديدة بمجموعة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني.

كما تتوفر السيارة بنظام المساعدة على صعود المرتفعات ونظام تثبيت السرعة، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ومراقبة المسار من خلال نظام التنبيه عند الخروج عن الحارة المرورية مع المساعدة على البقاء داخلها.

بويك انفيستا 2026 Avenir

وتشمل التجهيزات أيضًا حساسات ركن خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية، وتعتمد إنفيستا Avenir 2026 على شاشة معلومات وترفيه قياس 11 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وشاشة عدادات رقمية قياس 8 بوصات.

وتحتوي بويك انفيستا 2026 Avenir على نظام صوتي يتكون من 6 سماعات، ونظام تكييف أوتوماتيكي مزود بفلتر لتنقية الهواء، فضلاً عن شاحن لاسلكي للهواتف الذكية ومقاعد كهربائية وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

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