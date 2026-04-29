غرفة منزلية .. بويك إلكترا E7 الجديدة| صور

كشفت شركة بويك عن طرازها الجديد بويك إلكترا E7، وتنتمي إلكترا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وهي سيارة هجينة قابلة للشحن الخارجي، وتتميز السيارة بإمكانية تحويل مقصورتها إلى ما يشبه غرفة منزلية، حيث يمكن طي المقعدين الأماميين لتمديد ركاب الخلف أرجلهم والاستلقاء للنوم .

مواصفات بويك إلكترا E7 الهجين

زودت سيارة بويك إلكترا E7 الهجين بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلة قيادة مسطحه من الأسفل، وبها شاشة عدادات رقمية مستقلة، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 15.6 بوصه مثبتة على التابلوه مثل جهاز لوحي كبير، وبها شاشة تتدلى من السقف مقاس 15.6 بوصه، وبها مساحة استرخاء كبيرة أشبه بغرف معيشة أو نوم، ، وبها ثلاجة مدمجة، وبها لمسات معدنية حقيقية، وبها إضاءة داخلية، وبها شاحن لاسلكي مزدوج للهواتف.

بالاضافة إلي ان سيارة بويك إلكترا E7 الهجين بها، سقفين زجاجيين، وتحكم مناخي للصف الثاني، وبها مسند خلفي قابل للإمالة، ومقاعد مدفأة ومهواة، وبها طاولات خلفية، وبها نظام صوتي دولبي أتموس مكون من 20 سماعة، وبها مقدمة بتصميم يشبه أنف القرش، وبها وحدات إضاءة أمامية منفصلة، وبها مصابيح نهارية على شكل C ، وبها مصابيح رئيسية سفلية على شكل L، وبها فتحة تهوية مركزية، وشبك أمامي نشط .

ويوجد بـ سيارة بويك إلكترا E7 الهجين أيضا، خطوط جانبية ناعمة، وكسوة بلاستيكية للهيكل، ومقابض أبواب انسيابية، وأقواس عجلات بارزة، وبها لمسات معدنية خارجية، وبها مصابيح خلفية باسم Galaxy Wing، وجناح خلفي واضح .

محرك بويك إلكترا E7 الهجين

تحصل سيارة بويك إلكترا E7 الهجين علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 97 حصان، بجانب محرك كهربائي بقوة 221 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا غلي 100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني، وبها نظام تعليق متكيف يضبط نفسه 200 مرة في الثانية إلى جانب نظام القيادة الذاتية Xiao Yao Zhi Xing القادر على العمل في الطرق السريعة والشوارع داخل المدن بالاعتماد على 27 حساس ونموذج Momenta R6 للتعلم المعزز.