سيارات 2026 كروس أوفر في السوق المصري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كاي ي اكس 3 برو، وفيات 500 X، وشيرى تيجو 4 برو، ورينو كارديان، وجاك S2 .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

تحصل سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 945 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 995 ألف جنيه .

فيات 500 X موديل 2026

تستمد سيارة فيات 500 X موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 140 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة فيات 500 X موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 954 ألف جنيه .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

قوة سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تصل إلي 111 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 138 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 950 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 990 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 55 ألف جنيه .

رينو كارديان موديل 2026

عزم دوران رينو كارديان موديل 2026 يصل إلي 142 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها محرك سعة 100 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 930 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 990 ألف جنيه .

جاك S2 موديل 2026

تصل سرعة سيارة جاك S2 موديل 2026 القصوي إلي 175 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 113 حصان، وبها خزان وقود سعة 42 لتر، وبها عزم دوران 146 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة جاك S2 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 759 ألف جنيه .