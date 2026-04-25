الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات رياضية في السوق المصري 2026 .. الأخيرة بأرخص سعر

صبري طلبه

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات المتنوعة، والتي تختلف من حيث التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار والتصميمات، ومنها الفئة الرياضية سواء من عائلة الكروس أوفر، أو من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أسعار ومواصفات 5 سيارات رياضية في السوق المصري 2026.

إم جي ZS

تضم السيارة إم جي ZS ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، وبسعر يبلغ 1,050,000 جنيه.

شيري تيجو 8

زودت السيارة شيرى تيجو 8 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبناقل  سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يبدأ من 1,155,000 إلى 1,255,000 جنيه.

كيا سبورتاج

تعتمد السيارة كيا سبورتاج على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCTسباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، مع تقنية الجر الأمامية، وبسعر يتراوح بين 1,799,900 و 2,374,900 جنيه.

رينو اوسترال

زودت السيارة رينو أوسترال بمحرك تيربو سعة 1300 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 160 حصانا، و250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي 7 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 1,400,000 و 1,770,000 جنيه.

جاك S2

تستمد السيارة جاك S2 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 759,900 جنيه.

