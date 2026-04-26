مواصفات جي أي سي امباو 2026 الجديدة

سوق السيارات المصري يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جي أي سي امباو موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جي أي سي امباو موديل 2026، وتنتمي امباو لفئة السيارات السيدان .

محرك جي أي سي امباو موديل 2026

تحصل سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 170 حصان، وعزم دوران 270 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ جي أي سي امباو موديل 2026

زودت سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها Tyre pressure sensor، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

مواصفات جي أي سي امباو موديل 2026

تحتوي سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX|، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

ويوجد بـ سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 أيضا، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها Touch Screen .

سعر جي أي سي امباو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 189 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 295 ألف جنيه .