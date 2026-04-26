سوزوكى سويفت 2026 تباع بهذه المواصفات

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سوزوكى سويفت موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سوزوكى سويفت موديل 2026، وتنتمي سويفت لفئة السيارات الهاتشباك .

أبعاد سوزوكى سويفت موديل 2026

تتوافر سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 3860 مم، وعرض 1735 مم، وارتفاع 1520 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2450 مم .

محرك سوزوكى سويفت موديل 2026

تستمد سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 81 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 165 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 37 لتر، وعزم دوران 111 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ سوزوكى سويفت موديل 2026

زودت سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات سوزوكى سويفت موديل 2026

تحتوي سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية .

بالاضافة إلي ان سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 بها، زجاج فاميه، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

سعر سوزوكى سويفت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 775 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 800 ألف جنيه .