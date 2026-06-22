بمحرك كهربائي.. ماذا تقدم رولز رويس سبيكتر بلاك بادج الفاخرة؟

تمثل رولز رويس سبيكتر بلاك بادج واحدة من أبرز السيارات الكهربائية التي تحمل شعار العلامة البريطانية، حيث تأتي هذه النسخة لتقدم مفهومًا مختلفًا يجمع بين الفخامة المعروفة عن الشركة وتقنيات الدفع الكهربائي الحديثة.

أبعاد رولز رويس سبيكتر بلاك بادج

تنتمي سبيكتر بلاك بادج إلى فئة الكوبيه الفاخرة ذات الحجم الكبير، وهو ما يظهر بوضوح من خلال أبعادها الخارجية، ويبلغ طول السيارة 5490 مم، فيما يصل عرضها إلى 2015 مم، مع ارتفاع يبلغ 1575 مم.

رولز رويس سبيكتر بلاك بادج

كما ترتكز رولز رويس سبيكتر بلاك بادج على قاعدة عجلات بطول 3210 مم، ما يوفر مساحة رحبة داخل المقصورة، ويصل الوزن الفارغ للسيارة إلى 2965 كجم.

منظومة كهربائية بقوة تتجاوز 650 حصانًا

تعتمد رولز رويس سبيكتر بلاك بادج على نظام دفع كهربائي كامل يتكون من محركين كهربائيين، وتنتج المنظومة قوة إجمالية تبلغ 659 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 1075 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع نظام دفع كلي للعجلات.

مدى قيادة وأداء رولز رويس سبيكتر بلاك بادج

توفر السيارة رولز رويس سبيكتر بلاك بادج مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 403 كيلومترات بالشحنة الواحدة، وفي جانب الأداء، تستطيع سبيكتر بلاك بادج الانطلاق من السكون إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 4.1 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومترًا في الساعة.

رولز رويس سبيكتر بلاك بادج

تجهيزات رولز رويس سبيكتر بلاك بادج

تحمل المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات حيث زودت السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 10.25 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث، إضافة إلى أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لتسهيل الربط مع الهواتف الذكية، كما تتضمن السيارة شاحنًا لاسلكيًا للهواتف في الصف الأمامي، إلى جانب مقاعد كهربائية متعددة التعديلات.

وتضم رولز رويس سبيكتر بلاك بادج مقود متعدد الوظائف يتيح التحكم بعدد من الأنظمة دون الحاجة إلى رفع اليدين عن عجلة القيادة، وتضم المقصورة أيضًا ثلاجة لحفظ وتبريد المشروبات، وحصلت سبيكتر بلاك بادج على باقة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل المكابح المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني.

رولز رويس سبيكتر بلاك بادج

كما تضم السيارة مثبت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، إلى جانب تقنيات مراقبة المسار التي تشمل التنبيه عند مغادرة الحارة المرورية ومساعد البقاء داخلها، وتشمل التجهيزات كذلك نظام مراقبة النقاط العمياء، والتنبيه لحركة المرور الخلفية، والتحذير من الاصطدام الخلفي، وحساسات الركن الأمامية والخلفية وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.