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الكشف عن رولز رويس جوست توريست تروفي الجديدة.. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن رولز رويس جوست توريست تروفي الجديدة.. صور

رولز رويس جوست بلاك بادج توريست تروفي
رولز رويس جوست بلاك بادج توريست تروفي
صبري طلبه

احتفاءً بذكرى تمتد لأكثر من قرن على أحد أبرز الإنجازات في تاريخ سباقات السيارات؛ قدّمت رولز رويس نسخة خاصة من طراز جوست بلاك بادج تحمل اسم توريست تروفي.

ويأتي هذا الإصدار تكريماً للفوز الذي حققه الشريك المؤسس للعلامة تشارلز رولز في سباق جزيرة مان عام 1906، وهو حدث شكّل علامة فارقة في مسيرته قبل أن يضع أسس واحدة من أفخم شركات السيارات في العالم. 

رولز رويس جوست بلاك بادج توريست تروفي

تصميم رولز رويس جوست 

احتفاءً بالطابع التاريخي للنسخة الخاصة، اعتمدت السيارة لوناً خارجياً عميقاً يحمل اسم دارك إيميرالد، ليعكس طابعاً كلاسيكياً ينسجم مع روح المناسبة، كما ظهرت الرفارف الأمامية بالرقم 4، في إشارة إلى مركز انطلاق تشارلز رولز خلال السباق، إضافة إلى عدد اللفات التي أكملها في ذلك الحدث التاريخي بزمن بلغ أربع ساعات وست دقائق.

رولز رويس جوست بلاك بادج توريست تروفي

مقصورة رولز رويس جوست توريست تروفي

ركزت رولز رويس على إبراز مفهوم الفخامة الممزوجة بالرمزية التاريخية، فقد جاءت المقصورة بخياطة متباينة الألوان مع حواف بلون تان تضيف طابعاً بصرياً أكثر دفئاً، إلى جانب استخدام خامات جلدية فاخرة وتفاصيل دقيقة تعكس هوية العلامة المعروفة بالاهتمام بأدق التفاصيل.

رولز رويس جوست بلاك بادج توريست تروفي

كما تضم المقصورة تطريزاً خاصاً يمثل مسار سباق جزيرة مان، وقد تم وضعه بشكل واضح في الجزء الخلفي بين المقاعد، ليكون بمثابة عنصر بصري يربط بين التصميم الداخلي والقصة التاريخية التي يستند إليها هذا الإصدار، وتكتمل هذه الهوية من خلال عتبات أبواب مضيئة وتطعيمات داخلية مصممة خصيصاً لتعزيز الطابع الحصري للسيارة.

رولز رويس جوست بلاك بادج توريست تروفي

منظومة أداء تجمع بين القوة والفخامة

تستمد رولز رويس جوست بلاك بادج توريست تروفي قوتها من سواعد محرك V12 بسعة 6.75 لتر مزود بشاحنين توربينيين، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 591 حصاناً بما يعادل 600 حصان وفق المعيار الأوروبي، إضافة إلى عزم دوران يبلغ 900 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي للعجلات.

رولز رويس جوست بلاك بادج توريست تروفي

رولز رويس جوست توريست تروفي بإصدار محدود 

يأتي هذا الإصدار الخاص من جوست بلاك بادج ليعزز مفهوم الإصدارات المحدودة لدى رولز رويس، حيث لا يقتصر الأمر على تحديثات تصميمية أو ميكانيكية، بل يمتد ليشمل سرداً بصرياً وتاريخياً يعيد إحياء لحظات مفصلية في تاريخ العلامة.

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