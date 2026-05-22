5 نسخ حول العالم.. رولزرويس كولينان بلاك بادج في إصدار خاص

كشفت رولز رويس عن إصدار خاص ومحدود من كولينان بلاك بادج، حيث ظهرت السيارة وهي تحمل طابعاً فنياً مختلفاً عن المفهوم التقليدي المعتاد لسياراتها الفاخرة.

وجاء المشروع الجديد بالتعاون مع فنان الجرافيتي الفرنسي Cyril Kongo، ليقدم بإصدار خاص يعتمد على 5 نسخ فقط على مستوى العالم، تجمع بين الفخامة المعروفة لدى رولزرويس واللمسات الفنية المستوحاة من الفن المعاصر.

رولزرويس كولينان "بلاك بادج"

لمسات فنية لسيارة رولزرويس

اعتمدت رولز رويس في هذا الإصدار على رؤية فنية غير معتادة داخل عالم السيارات الفاخرة، حيث ظهرت المقصورة الداخلية بتفاصيل مستوحاة من الرسومات التعبيرية والألوان الحيوية التي يشتهر بها سيريل كونجو.

وامتدت اللمسات الفنية إلى عدة أجزاء داخلية، شملت الجوانب والأماكن الفاصلة بين المقاعد الخلفية، بالإضافة إلى السقف الداخلي الذي حمل تصميماً أقرب إلى المشاهد المستقبلية ذات الطابع الفضائي.

رولزرويس كولينان "بلاك بادج"

كما عززت الإضاءة المحيطية داخل المقصورة حضور هذه الرسومات بشكل أوضح، إذ تم توظيفها لإبراز الخطوط والألوان المستخدمة في التصميم الداخلي، ما منح السيارة أجواء مختلفة عن الطابع الكلاسيكي المعتاد في سيارات رولزرويس.

كولينان بلاك بادج تحتفظ بطابعها الرياضي

يبدو أن كولينان بلاك بادج قد حافظت على هويتها الميكانيكية المعروفة، حيث تعتمد السيارة على محرك V12 مزدوج التيربو بسعة 6.75 لتر، وهو المحرك الذي يمثل أحد أبرز عناصر الأداء في هذه الفئة من سيارات رولزرويس.

رولزرويس كولينان "بلاك بادج"

ويولد المحرك قوة تصل إلى 600 حصان، بزيادة تبلغ 29 حصاناً مقارنة بالنسخة القياسية، بينما يصل عزم الدوران إلى 900 نيوتن متر، وتستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال نحو 4.9 ثانية.

رولزرويس كولينان "بلاك بادج" بإصدار محدود

اختيار رولزرويس لإنتاج خمس نسخ فقط من هذا الإصدار يعزز من طابعه الحصري، خاصة مع الدمج بين عناصر الفخامة البريطانية والتصميمات المستوحاة من فن الجرافيتي الحديث، وهي تركيبة نادراً ما تظهر داخل عالم السيارات الفارهة.

رولزرويس كولينان "بلاك بادج"

وتعد كولينان من أبرز سيارات SUV الفاخرة التي قدمتها رولزرويس خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هذا الإصدار الخاص نقل السيارة إلى مساحة تصميمية مختلفة، تعتمد على الجرأة البصرية أكثر من التركيز على الطابع الكلاسيكي المحافظ.