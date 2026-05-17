فولكس فاجن تكشف الستار عن ID بولو GTI الكهربائية الجديدة.. صور
صبري طلبه

كشفت فولكس فاجن عن نسختها ID بولو GTI وتعد هذه النسخة هي أحدث طرازاتها الكهربائية الرياضية، والتي تقدم نحو توسيع عائلة السيارات الكهربائية التي تحمل شارة GTI الشهيرة.

وتأتي السيارة الجديدة ضمن فئة الهاتشباك المدمجة، مع اعتمادها الكامل على الطاقة الكهربائية، إلى جانب تصميم يحمل ملامح رياضية واضحة وباقة من التجهيزات التقنية.

محرك وأداء فولكس فاجن ID بولو GTI

تعتمد السيارة فولكس فاجن ID بولو GTI على محرك كهربائي أمامي يولد قوة تصل إلى 223 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر، بينما يعمل نظام الدفع على العجلات الأمامية، و تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.8 ثانية، في حين تبلغ سرعتها القصوى 175 كيلومترًا في الساعة.

زودت ID بولو GTI ببطارية من نوع NMC بسعة تبلغ 52 كيلوواط/ساعة، مع مدى قيادة يصل إلى 424 كيلومترًا وفق معيار WLTP، كما تقدم السيارة بتقنية الشحن السريع DC وبقوة 105 كيلوواط، مع القدرة على الشحن من 10 إلى 80% خلال مدة تستغرق 24 دقيقة. 

تصميم فولكس فاجن ID بولو GTI

حافظت السيارة فولكس فاجن ID بولو GTIعلى عدد من اللمسات الرياضية المرتبطة بفئة GTI، مع إضافة عناصر تصميم تتماشى مع الهوية الكهربائية الجديدة لعائلة ID. وتأتي السيارة بجنوط رياضية قياس 19 بوصة، إلى جانب مصابيح IQ.LIGHT LED Matrix  والتي تتسم بالشراسة.

كما تضم مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، بالإضافة إلى سبويلر خلفي مثبت أعلى السقف لتحسين الطابع الرياضي للسيارة، وتتوفر السيارة بعدة خيارات لونية تشمل Tornado Red وCelestial Blue وOyster Silver وCandy White.

تجهيزات فولكس فاجن ID بولو GTI

تضم المقصورة الداخلية شاشة وسطية قياس 12.9 بوصة مخصصة لنظام المعلومات والترفيه، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة ، وبمقود متعدد الوظائف، ونظام صوتي من هارمان كاردون بقوة 425 واط مدعوم بـ10 سماعات، في حين تشمل التجهيزات نوافذ كهربائية ومقاعد كهربائية مع إمكانية التحكم في وضعيات الجلوس حتى 12 وضعية مختلفة.

سعر فولكس فاجن ID بولو GTI في الأسواق العالمية

يبدأ سعر فولكس فاجن ID بولو GTIعالميًا من 35 ألف جنيه إسترليني.

