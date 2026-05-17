مجلس إدارة مركز النانو تكنولوجي بعين شمس يبحث خطط التطوير والتشغيل

مقر مركز النانو تكنولوجي بجامعة عين شمس
عُقد بمقر مركز النانو تكنولوجي بجامعة عين شمس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المركز، برئاسة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والفنية الهادفة إلى استكمال البنية التحتية للمركز وتعزيز دوره البحثي والخدمي خلال المرحلة المقبلة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد نبيل صبري نائب رئيس مجلس الإدارة ، والدكتور محمد عبد الحي أحمد مدير المركز، وعضوية كل من والدكتور ضياء خليل، والدكتور سعد السيد حسن، والدكتور أشرف بكري عبده، والدكتور تامر عبد الله شرف، والدكتورة سحر محمد عمر، والدكتورة رانيا عزيز، والدكتور محمد رشاد عضو المجلس الخارجي.

واستهلت الدكتورة أماني أسامة كامل الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة، مؤكدة أهمية مواصلة العمل على تطوير المركز بما يسهم في دعم منظومة البحث العلمي والابتكار بجامعة عين شمس، وتعزيز مكانة المركز كأحد المراكز البحثية المتخصصة في مجال النانو تكنولوجي.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والفنية، من بينها انتداب بعض العاملين للعمل بالمركز، بما يضمن التشغيل الأمثل للأجهزة والمعامل، إلى جانب متابعة آخر مستجدات أعمال البنية التحتية واستكمال تثبيت الأجهزة داخل المعامل والغرف المجهزة وفقًا للاشتراطات الفنية المطلوبة.

كما ناقش المجلس الموقف التنفيذي الخاص بتوريد وتركيب الأجهزة الجديدة، وآليات الانتهاء من أعمال التشغيل والتجهيز، بما يسهم في سرعة تفعيل الخدمات البحثية والمعملية المقدمة للباحثين.

في السياق ذاته، ناقش أعضاء المجلس أهمية إعداد كوادر فنية جديدة قادرة على العمل داخل معامل المركز، لضمان استدامة النشاط البحثي والخدمي، و العمل على تأهيل وتدريب عناصر شابة لدعم منظومة العمل بالمركز خلال السنوات المقبلة.

