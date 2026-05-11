رولز رويس كولينان تظهر بتعديلات جديدة من MANSORY.. صور

تواصل MANSORY تعزيز حضورها في عالم تعديل السيارات الفاخرة، مع ظهور نسخة معدلة جديدة من Rolls-Royce Cullinan Black Badge حملت مجموعة واسعة من التغييرات الخارجية والداخلية إلى جانب تطويرات ميكانيكية استهدفت رفع مستوى الأداء.

ركزت مانسوري على تطوير الأداء الميكانيكي للسيارة، حيث حصلت كولينان المعدلة على زيادة في القوة لتصل إلى 720 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 1050 نيوتن متر، واعتمدت على تحسينات فنية مرتبطة بإدارة المحرك وأنظمة الأداء، مع الحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيكي ومنظومة الدفع الأصلية الخاصة بالسيارة.

حصلت السيارة رولز رويس كولينان على مجموعة من الإضافات التي غيرت ملامحها بصورة واضحة، حيث استخدمت مانسوري أجزاء متعددة مصنوعة من ألياف الكربون وإضفاء طابع رياضي أكثر وضوحاً، وشملت التعديلات غطاء محرك أعيد تصميمه، إلى جانب إضافات بارزة عند الرفارف والأجزاء الجانبية.

كما ظهرت السيارة بجنوط جديدة من قطعتين تحمل اسم FR.15 بقياس 24 بوصة، وهي من أبرز العناصر التي عززت الحضور البصري للسيارة، وامتدت التعديلات أيضاً إلى المنطقة الخلفية، حيث حصلت مخارج العادم على تصميم رياضي جديد، إضافة إلى سبويلر مثبت أعلى الزجاج الخلفي لتحسين الطابع الديناميكي.

جاءت السيارة رولز رويس كولينان بتفاصيل تعكس الهوية الخاصة بالنسخة المعدلة، حيث حصلت السيارة على مقاعد مكسوة بالجلد الأسود مع تطعيمات وخياطة باللون البرتقالي ظهرت في عدة أجزاء داخلية، كما زودت السيارة بأحزمة أمان تحمل شعار MANSORY.

ودعمت أيضًا رولز رويس كولينان المعدلة بتجاليد أرضية فاخرة ولمسات إضافية على الأبواب والجوانب الداخلية للمقصورة، وحرصت شركة التعديل على الحفاظ على مستوى الفخامة المعروف عن رولز رويس، مع إضافة عناصر رياضية تمنح المقصورة طابعاً مختلفا.

