‏MG 07 الجديدة.. سيدان كوبيه بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة

كشفت شركة MG أم جي رسميا عن أول الصور والتفاصيل الخاصة بسيارتها الجديدة MG 07، والتي تستعد للظهور خلال 2026 كواحدة من أبرز السيارات الذكية في فئة السيدان الرياضية متوسطة السعر.

وتأتي السيارة بتصميم كوبيه انسيابي يجمع بين الطابع الرياضي والتكنولوجيا الحديثة، مع اعتمادها على منصة جديدة بالكامل تدعم أنظمة الدفع الكهربائية والهجينة.

من الواجهة الأمامية، تظهر السيارة بخطوط منخفضة ومصابيح بتصميم على شكل حرف C، إلى جانب فتحات تهوية كبيرة تعزز الأداء الهوائي والطابع الرياضي، كما اعتمدت MG تصميم “قاعدة عجلات طويلة وبروزات قصيرة”، ما يمنح السيارة ثباتا أفضل ومساحة داخلية أوسع.

وتحمل السيارة سقف انسيابي بتصميم “Fastback”، مع مصابيح خلفية ممتدة بعرض السيارة بالكامل، وهو الاتجاه التصميمي الأحدث في السيارات الكهربائية الذكية، كما كشفت الشركة عن لون جديد يحمل اسم “موريلو البنفسجي”، يستهدف إبراز الهوية الشبابية للطراز الجديد.

وستتوفر MG 07 بنسختين، الأولى كهربائية بالكامل، والثانية هجينة، بهدف تلبية احتياجات الأسواق المختلفة خلال مرحلة التحول نحو السيارات الكهربائية.

وعلى مستوى التكنولوجيا، ركزت MG بشكل كبير على أنظمة القيادة الذكية، حيث زودت السيارة بحساس “ليدار” للرؤية ثلاثية الأبعاد، إلى جانب نظام قيادة متطور يعتمد على منصة Momenta وتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة، بالإضافة إلى شريحة معالجة خاصة تحمل اسم “X7”.

وتستهدف هذه المنظومة تقديم قدرات شبه ذاتية للقيادة، مع تحسين قدرة السيارة على تحليل البيئة المحيطة واتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر دقة.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر السيارة بين 20.5 و27.5 ألف دولار، ما يجعلها منافس مباشر لعدد من سيارات السيدان الكهربائية والهجينة في السوق الصينية والعالمية.

ويرى مراقبون أن MG تراهن بقوة على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة القيادة المتقدمة داخل فئة سعرية تنافسية، وهو ما قد يمنح “MG 07” فرصة قوية لجذب العملاء الباحثين عن التكنولوجيا والتصميم الرياضي بسعر أقل من المنافسين التقليديين.