قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يخسر بهدف من اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية
أوبل تستعين بالتكنولوجيا الصينية لإطلاق جيل كهربائي جديد في 2026
مستشار رئيس الجمهورية : مصر خالية تماماً من فيروس هانتا
برلماني: افتتاح جامعة سنجور يعكس مكانة الإسكندرية الثقافية والعلمية
مياه الجيزة: إصلاح تسريب الخط الرئيسي بشارع ربيع الجيزي وعودة الخدمة تدريجيًا
ليندسي جراهام: أي تسوية مع طهران يجب أن تشترط إنهاء "رعايتها الوكلاء بالمنطقة"
سوريا .. القبض على وجيه علي العبد الله مدير مكتب بشار الأسد
واشنطن تفرض عقوبات على شركات صينية بتهمة دعم الهجمات الإيرانية ضد القوات الأمريكية
بعد توبيخ وزير النقل لمهندس.. معلومات عن محور سمنود في الغربية
‏MG 07 الجديدة.. سيدان كوبيه بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة
فصل الكهرباء غدًا عن 4 مناطق بدسوق في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
ساويرس تعليقا على انفعال كامل الوزير في وجه المهندس.. كان رحيم معاه هو لا مذاكر ولا فاهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

‏MG 07 الجديدة.. سيدان كوبيه بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة

MG 07
MG 07
كريم عاطف

كشفت شركة MG  أم جي رسميا عن أول الصور والتفاصيل الخاصة بسيارتها الجديدة MG 07، والتي تستعد للظهور خلال 2026 كواحدة من أبرز السيارات الذكية في فئة السيدان الرياضية متوسطة السعر.

وتأتي السيارة بتصميم كوبيه انسيابي يجمع بين الطابع الرياضي والتكنولوجيا الحديثة، مع اعتمادها على منصة جديدة بالكامل تدعم أنظمة الدفع الكهربائية والهجينة.

من الواجهة الأمامية، تظهر السيارة بخطوط منخفضة ومصابيح بتصميم على شكل حرف C، إلى جانب فتحات تهوية كبيرة تعزز الأداء الهوائي والطابع الرياضي، كما اعتمدت MG تصميم “قاعدة عجلات طويلة وبروزات قصيرة”، ما يمنح السيارة ثباتا أفضل ومساحة داخلية أوسع.

وتحمل السيارة سقف انسيابي بتصميم “Fastback”، مع مصابيح خلفية ممتدة بعرض السيارة بالكامل، وهو الاتجاه التصميمي الأحدث في السيارات الكهربائية الذكية، كما كشفت الشركة عن لون جديد يحمل اسم “موريلو البنفسجي”، يستهدف إبراز الهوية الشبابية للطراز الجديد.

وستتوفر MG 07 بنسختين، الأولى كهربائية بالكامل، والثانية هجينة، بهدف تلبية احتياجات الأسواق المختلفة خلال مرحلة التحول نحو السيارات الكهربائية.

وعلى مستوى التكنولوجيا، ركزت MG بشكل كبير على أنظمة القيادة الذكية، حيث زودت السيارة بحساس “ليدار” للرؤية ثلاثية الأبعاد، إلى جانب نظام قيادة متطور يعتمد على منصة Momenta وتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة، بالإضافة إلى شريحة معالجة خاصة تحمل اسم “X7”.

وتستهدف هذه المنظومة تقديم قدرات شبه ذاتية للقيادة، مع تحسين قدرة السيارة على تحليل البيئة المحيطة واتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر دقة.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر السيارة بين 20.5 و27.5 ألف دولار، ما يجعلها منافس مباشر لعدد من سيارات السيدان الكهربائية والهجينة في السوق الصينية والعالمية.

ويرى مراقبون أن MG تراهن بقوة على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة القيادة المتقدمة داخل فئة سعرية تنافسية، وهو ما قد يمنح “MG 07” فرصة قوية لجذب العملاء الباحثين عن التكنولوجيا والتصميم الرياضي بسعر أقل من المنافسين التقليديين.

MG أم جي MG 07 سيارة سيدان رياضية سيارة سيدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

كارنيه الطالبة المتوفية

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

المتهم

تفاصيل مرعبة في محاكمة المستشار المتهم بقتل طليقته فى 6 أكتوبر

أرشيفية

بعد إصابة العشرات في غزة .. ما هو مرض الثلاسيميا ؟

امام عاشور

أحمد حسن يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية 2026

ريال سوسيداد

ريال سوسيداد يخطف نقطة ثمينة من ريال بيتيس في الدوري الإسباني

ريال مدريد

أربيلوا يدافع عن فالفيردي وتشواميني قبل الكلاسيكو: لن أسمح بالتشكيك في احترافيتهما

بالصور

أوبل تستعين بالتكنولوجيا الصينية لإطلاق جيل كهربائي جديد في 2026

أوبل الكهربائية
أوبل الكهربائية
أوبل الكهربائية

‏MG 07 الجديدة.. سيدان كوبيه بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة

MG 07
MG 07
MG 07

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

دينزا Z
دينزا Z
دينزا Z

أسعار شيفروليه سبارك موديل 2009 المستعملة في مصر

شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك

فيديو

اعترافات القاضي

تحملت 10 سنوات.. اعترافات صادمة لقاض أنهى حياة طليقته في الشارع

فيروس هانتا

فيروس هانتا المميت .. هل تحول إلى وباء يهدد العالم؟

دينزا Z

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

شمس الكويتية

شمس الكويتية: بخاف من الموت ورأيت وفاتي في الحلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد