قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد وديتي مصر أمام روسيا والبرازيل استعداداً لكأس العالم 2026
ألمانيا وفرنسا ترسلان طائرات لإجلاء رعاياهما من سفينة سياحية متضررة بتفشي فيروس هانتا
أبطال مصر يواصلون تحقيق الفوز في اليوم الثاني من بطولة العالم لمحترفي الإسكواش 2025–2026|تفاصيل
عشاق الـ بيك أب.. ماذا تقدم GMC كانيون رباعية الدفع؟
طارق يحيى: ركلة جزاء اتحاد العاصمة الجزائري أمام الزمالك «صحيحة».. لهذا السبب
معايير واحدة مش جري وهيئة فقط.. الغندور: التحكيم يحتاج موهبة تؤدي إلى قرارات سليمة
بعد خسارة الزمالك .. «الغندور»: الكونفدرالية تساوي 40 بطولة دوري و100 كأس
حقيقة «فسخ الزواج بعد 6 أشهر».. رئيس لجنة الأحوال الشخصية يرد على الجدل
ما هو الرَّمَل الذي يتم أثناء الطواف؟.. طريقة في المشي يُستحب فعلها
معتمد جمال: سيناريو مباراة اتحاد العاصمة لم يكن متوقعًا.. وهذه رسالتي لجماهير الزمالك
بسبب ماس كهربائى .. حريق يلتهم محلاً تجارياً بمحطة الرمل في الإسكندرية
مصدر إسرائيلي: الانسحاب من جنوب لبنان مشروط بنزع سلاح «حزب الله»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيري تكشف رؤيتها الجديدة للتنقل العائلي الذكي خلال قمة 2026 العالمية | صور

شيري 
شيري 

كشفت شركة شيري Chery عن استراتيجية عالمية جديدة تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم التنقل العائلي، وذلك خلال مشاركتها في قمة شيري الدولية للأعمال 2026 ومعرض Auto China 2026، بحضور آلاف الشركاء من أكثر من 120 دولة.

وتركز رؤية الشركة الجديدة على الدمج بين السلامة والتكنولوجيا وتجربة الحياة اليومية، ضمن مفهوم يعتبر السيارة جزء من منظومة متكاملة للعائلة، وليس مجرد وسيلة نقل تقليدية.

وفي إطار إبراز قدرات السلامة، أجرت شيري اختبار تصادم علني متطور لسيارة Chery Tiggo 9، تضمن اصطدام أمامي وجانبي وخلفي في وقت واحد لمحاكاة الحوادث الواقعية المعقدة، وأظهرت النتائج حفاظ المقصورة على سلامة الركاب مع كفاءة أنظمة الحماية وفتح الأبواب تلقائيا بعد الحادث، دون تسرب للوقود.

وأكدت الشركة أن هذه الاختبارات تعكس فلسفتها القائمة على توفير حماية حقيقية للعائلات في ظروف القيادة اليومية، وليس فقط اجتياز اختبارات السلامة التقليدية.

وتتبنى شيري ضمن استراتيجيتها الجديدة مفهوم “For Family”، الذي يركز على تطوير سيارات توفر مساحات رحبة، وأنظمة أمان متقدمة، وتقنيات هجينة وكهربائية عالية الكفاءة، مع تعزيز راحة المستخدمين وتجربة القيادة الذكية.

كما كشفت الشركة عن معرض بيئي تفاعلي ضخم تجاوزت مساحته 2000 متر مربع، صمم ليحاكي أنماط الحياة الحديثة، من الاستخدام العائلي والحضري إلى الرحلات والأنشطة الخارجية، مع دمج حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي داخل التجربة.

واستعرضت شيري أيضا أحدث ابتكاراتها بالتعاون مع AiMOGA Robotics، والتي شملت روبوتات ذكية وتقنيات تحكم متطورة وواجهات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في خطوة تؤكد توجه الشركة نحو دمج صناعة السيارات مع التقنيات المستقبلية.

وعلى مستوى الأداء العالمي، واصلت شيري تعزيز حضورها الدولي بعد دخولها قائمة Fortune Global 500، إلى جانب حفاظها على صدارة صادرات السيارات الصينية لسنوات متتالية، مع تجاوز عدد مستخدميها عالميا 18 مليون مستخدم.

وتسعى الشركة خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع انتشارها العالمي، عبر إطلاق طرازات جديدة وتوسيع قاعدة العملاء، مع هدف إضافة مليون مستخدم عائلي جديد خلال عام واحد، والوصول إلى أكثر من 10 ملايين مستخدم إضافي بحلول 2030.

شيري Chery شيري Auto China 2026 السيارة Chery Tiggo 9

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

كارنيه الطالبة المتوفية

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

امام عاشور

أحمد حسن يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

زيادة كبيرة في بعض أنواع الأسماك اليوم

زيادة أكثر من 100 جنيه في الكيلو.. قفزات مفاجئة في أسعار الأسماك اليوم

أرشيفية

بعد إصابة العشرات في غزة .. ما هو مرض الثلاسيميا ؟

مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يثير الجدل برسالة غامضة

أحلام

تجاهل تحية الجمهور المصري يضع أحلام في دائرة الجدل | تقرير

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

شوربة الخرشوف

فى موسمه .. اكتشف طريقة عمل شوربة الخرشوف

روتين البشرة

فى 7 أيام .. روتين يخلصك من الاسمرار ومشاكل البشرة

فيروس هانتا

رعب جديد أصاب العالم .. اكتشف طرق علاج فيروس هانتا

بالصور

أسعار كيا بيكانتو موديل 2006 المستعملة في مصر

كيا بيكانتو
كيا بيكانتو
كيا بيكانتو

أوبل تستعين بالتكنولوجيا الصينية لإطلاق جيل كهربائي جديد في 2026

أوبل الكهربائية
أوبل الكهربائية
أوبل الكهربائية

‏MG 07 الجديدة.. سيدان كوبيه بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة

MG 07
MG 07
MG 07

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

دينزا Z
دينزا Z
دينزا Z

فيديو

اعترافات القاضي

تحملت 10 سنوات.. اعترافات صادمة لقاض أنهى حياة طليقته في الشارع

فيروس هانتا

فيروس هانتا المميت .. هل تحول إلى وباء يهدد العالم؟

دينزا Z

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

شمس الكويتية

شمس الكويتية: بخاف من الموت ورأيت وفاتي في الحلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد