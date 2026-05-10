شيري تكشف رؤيتها الجديدة للتنقل العائلي الذكي خلال قمة 2026 العالمية | صور

كشفت شركة شيري Chery عن استراتيجية عالمية جديدة تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم التنقل العائلي، وذلك خلال مشاركتها في قمة شيري الدولية للأعمال 2026 ومعرض Auto China 2026، بحضور آلاف الشركاء من أكثر من 120 دولة.

وتركز رؤية الشركة الجديدة على الدمج بين السلامة والتكنولوجيا وتجربة الحياة اليومية، ضمن مفهوم يعتبر السيارة جزء من منظومة متكاملة للعائلة، وليس مجرد وسيلة نقل تقليدية.

وفي إطار إبراز قدرات السلامة، أجرت شيري اختبار تصادم علني متطور لسيارة Chery Tiggo 9، تضمن اصطدام أمامي وجانبي وخلفي في وقت واحد لمحاكاة الحوادث الواقعية المعقدة، وأظهرت النتائج حفاظ المقصورة على سلامة الركاب مع كفاءة أنظمة الحماية وفتح الأبواب تلقائيا بعد الحادث، دون تسرب للوقود.

وأكدت الشركة أن هذه الاختبارات تعكس فلسفتها القائمة على توفير حماية حقيقية للعائلات في ظروف القيادة اليومية، وليس فقط اجتياز اختبارات السلامة التقليدية.

وتتبنى شيري ضمن استراتيجيتها الجديدة مفهوم “For Family”، الذي يركز على تطوير سيارات توفر مساحات رحبة، وأنظمة أمان متقدمة، وتقنيات هجينة وكهربائية عالية الكفاءة، مع تعزيز راحة المستخدمين وتجربة القيادة الذكية.

كما كشفت الشركة عن معرض بيئي تفاعلي ضخم تجاوزت مساحته 2000 متر مربع، صمم ليحاكي أنماط الحياة الحديثة، من الاستخدام العائلي والحضري إلى الرحلات والأنشطة الخارجية، مع دمج حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي داخل التجربة.

واستعرضت شيري أيضا أحدث ابتكاراتها بالتعاون مع AiMOGA Robotics، والتي شملت روبوتات ذكية وتقنيات تحكم متطورة وواجهات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في خطوة تؤكد توجه الشركة نحو دمج صناعة السيارات مع التقنيات المستقبلية.

وعلى مستوى الأداء العالمي، واصلت شيري تعزيز حضورها الدولي بعد دخولها قائمة Fortune Global 500، إلى جانب حفاظها على صدارة صادرات السيارات الصينية لسنوات متتالية، مع تجاوز عدد مستخدميها عالميا 18 مليون مستخدم.

وتسعى الشركة خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع انتشارها العالمي، عبر إطلاق طرازات جديدة وتوسيع قاعدة العملاء، مع هدف إضافة مليون مستخدم عائلي جديد خلال عام واحد، والوصول إلى أكثر من 10 ملايين مستخدم إضافي بحلول 2030.