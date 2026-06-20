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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي إم دبليو تستعد لتقديم الفئة الثالثة الكهربائية 2027.. في هذا الموعد

BMW i3 
BMW i3 
صبري طلبه

تتجه بي إم دبليو إلى توسيع حضورها في قطاع السيارات الكهربائية عالميًا عبر إطلاق نسخة جديدة من الفئة الثالثة تحمل اسم i3، في خطوة تمثل تحولاً مهماً لأحد أشهر طرازاتها على الإطلاق. 

وبينما ارتبط اسم i3 في السابق بسيارة كهربائية مدمجة ذات فلسفة مختلفة، يعود اليوم ليظهر على النسخة الكهربائية من الفئة الثالثة، ويأتي هذا الطراز ضمن استراتيجية BMW لتعزيز انتشار السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية.

بي إم دبليو i3 

وتشير التقارير العالمية إلى أن عمليات إنتاج السيارة الجديدة ستنطلق داخل مصنع بي إم دبليو بمدينة ميونيخ خلال شهر أغسطس المقبل، وهو المصنع الذي سيحتضن تصنيع هذا الطراز في مرحلته الأولى، وبعد بدء الإنتاج، تستهدف الشركة تسليم أولى السيارات قبل نهاية العام الجاري، على أن تصل رسمياً إلى الأسواق بصفتها موديل 2027.

منظومة دفع رباعي بقوة تتجاوز 460 حصاناً

تعتمد الفئة الثالثة الكهربائية الجديدة على منظومة دفع رباعي تضم محركين كهربائيين، أحدهما مخصص للمحور الأمامي والآخر للمحور الخلفي، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 463 حصاناً، بينما يصل عزم الدوران إلى 645 نيوتن متر.

بي إم دبليو i3 

وتعتمد السيارة على بنية كهربائية حديثة بجهد 800 فولت، وهي تقنية أصبحت تمثل أحد أبرز عناصر التطور في عالم السيارات الكهربائية الحديث، وتشير البيانات الأولية إلى أن السيارة ستكون قادرة على قطع مسافة تصل إلى نحو 900 كيلومتر بالشحنة الواحدة.

كما تدعم المنظومة الشحن السريع بقدرة تصل إلى 400 كيلوواط، الأمر الذي يتيح إضافة ما يقارب 400 كيلومتر من المدى خلال 10 دقائق فقط عند استخدام محطات الشحن المناسبة.

بي إم دبليو i3 

تجهيزات سيارة BMW i3

يحمل التصميم الداخلي مجموعة من التقنيات التي تؤكد تركيز BMW على تجربة المستخدم داخل المقصورة، وتأتي السيارة مزودة بشاشة مركزية كبيرة قياس 17.9 بوصة تشكل محور التحكم في العديد من الوظائف والأنظمة المختلفة.

كما تتوفر شاشة عرض أمامية متطورة تعمل بتقنية ثلاثية الأبعاد لعرض المعلومات المهمة مباشرة أمام السائق، وتشمل التجهيزات الأخرى شاحناً لاسلكياً للهواتف الذكية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تسمح بالتحكم في عدد من الأنظمة، ومكيف هواء أوتوماتيكيًا، وإضاءة داخلية محيطة.

بي إم دبليو i3 

أسعار سيارة BMW i3 عالميًا 

تعتزم بي إم دبليو طرح الفئة الأعلى تجهيزاً بسعر يبلغ 75,340 يورو، وستنضم بقية الفئات إلى التشكيلة، بما في ذلك النسخة الأساسية التي سيبدأ سعرها من 65,900 يورو. 

بي إم دبليو i3 BMW I3 بي إم دبليو الفئة الثالثة أسعار بي إم دبليو I3

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