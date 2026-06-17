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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي إم دبليو M2 موديل 2027 تظهر لأول مرة

بي ام دبليو M2 موديل 2027
بي ام دبليو M2 موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة بي ام دبليو عن طرازها الجديد بي ام دبليو M2 موديل 2027 ، وتنتمي M2  لفة السيارات الكوبيه الرياضية، وتعمل بنظام الدفع الكلي الأسطوري xDrive ، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

بي ام دبليو M2 موديل 2027

محرك بي ام دبليو M2 موديل 2027

تحصل سيارة بي ام دبليو M2 موديل 2027 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 473 حصان، وعزم دوران 600 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بي ام دبليو M2 موديل 2027

وتتسارع بي ام دبليو M2 موديل 2027 من وضع السكون وصولا إلي 96 كم/ساعة في مدة 3.6 ثانية، ومن 0 إلي 200 كم/ساعة في مدة 12.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة .

مواصفات بي ام دبليو M2 موديل 2027

بي ام دبليو M2 موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو M2 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية متفاوتة المقاسات، وبها مكابح رياضية فائقة الأداء بستة مكابس في الأمام ومكبس واحد في الخلف، وبها إطارات خاصة بالحلبات بشكل اختياري.

سعر بي ام دبليو M2 موديل 2027

تباع سيارة بي ام دبليو M2 موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بسعر 281 ألف ريال سعودي .

بي ام دبليو M2 موديل 2027

وجدير بالذكر ان سيارة بي ام دبليو M2 كانت هي السيارة الرياضية الأكثر مبيعاً لدى قطاع M الفاخر العام الماضي، وبإضافة خيار الدفع الكلي xDrive، تفتح الشركة الباب لجمهور عريض من العشاق الذين يبحثون عن أداء خارق وثبات مطلق في جميع الظروف الجوية، دون التضحية بجينات المتعة الخالصة.

- تاريخ شركة بي ام دبليو في صناعة السيارات :

دخلت الشركة عالم السيارات من خلال الاستحواذ على مصنع "فاركزويج فابريك إيزناخ"، وطرحت سيارتها الأولى (3/15 PS) والمعروفة باسم "ديكسي".

بي ام دبليو M2 موديل 2027

وعام عام 1933:أطلقت أول سياراتها المستقلة متوسطة الحجم (326) بمحرك سداسي الأسطوانات، وعام 1936 قدمت سيارة الرودستر الرياضية (328) التي حققت نجاح كبير في حلبات السباق وأسست سمعة العلامة في الأداء الرياضي.

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