تقنية جديدة تمنع دهس الحيوانات المختبئة تحت السيارات

تسعى شركة (BYD) الصينية الرائدة لوجستيًا واستثماريًا إلى توسيع آفاق أنظمتها الاستشعارية الرقمية لتتجاوز أنظمة القيادة الذاتية التقليدية والمقصورة الداخلية؛ حيث سجلت الصانعة الآسيوية براءة اختراع برمجية متطورة للغاية تحت رقم (CN122200729A) تركز ماديًا على رصد واكتشاف الأجسام والكائنات الحية المخفية في المساحات العمياء أسفل الهيكل السفلي للسيارات المتوقفة.

وتقدم هذه التكنولوجيا حلولاً أمنية بالغة الأهمية تمنع وقوع الحوادث المأساوية، لا سيما في الفترات والمناطق الباردة التي تلجأ فيها الحيوانات الأليفة والحياة البرية ماديًا للالتجاء والمأوى أسفل المحركات ومجموعات البطاريات بحثًا عن الدفء.

معمارية ثنائية المرحلة لتحليل الصور وتقليل القراءات الخاطئة

تواجه هندسة الرؤية الحاسوبية تحديات ميكانيكية وبيئية معقدة عند التعامل مع أسفل الشاسيه نتيجة الظلال المتغيرة، وتراكم الطين، وعوائق الطريق المتناثرة.

وللتغلب على هذه العقبات اللوجستية وتقليل الإنذارات الكاذبة، يعتمد ابتكار BYD على هيكلية برمجية من مرحلتين؛ تبدأ الأولى بالتقاط صورة مرجعية أساسية (Baseline Image) متكاملة لأسفل المركبة فور إيقاف تشغيل المحرك واستقرار الهيكل.

وعند إعادة تشغيل السيارة، يتم التقاط صورة حية ومقارنتها فورياً بالمرجع المخزن، لتقوم الخوارزميات برمجياً بمسح وعزل المناطق المتغيرة فقط كأهداف للتحليل العميق، متجاهلة الأجزاء الثابتة مثل الروابط الميكانيكية، ونظام التعليق، وعلب البطاريات لتوفير الطاقة الحوسبية للشاحن والكمبيوتر.

حلقة استشعار متكاملة تجمع بين باطن الشاسيه ومراقبة المقصورة

لا يقف هذا الابتكار اللوجستي وحيدًا في خطط الشركة المستقبلية؛ بل يتكامل استثماريًا مع براءة اختراع أخرى كشفت عنها بي واي دي مؤخرًا مخصصة لرصد الركاب أو الأطفال المنسيين داخل المقصورة (Cabin Monitoring System) باستخدام تحليلات موجات الرادار المتقدمة وزوايا الوصول.

وبدمج المنظومتين معًا، تشكل BYD منظومة بيئية استشعارية ذكية تحمي جانبي المركبة بالتزامن: الجزء الداخلي لمنع الاختناق، والجزء السفلي الخارجي لرصد حركة البشر أو الحيوانات.

وتؤمن هذه التقنيات حماية استباقية قبل تحرك العجلات ماديًا، مما يقلص من مخاطر الصدمات المادية وتكاليف صيانة الهيكل أو المكونات السفلية الحساسة للشاحنات والسيارات الكهربائية.

التأثير التسويقي العالمي للابتكارات الصينية ومستقبل صالات العرض

على الرغم من الحواجز التجارية والسياسية الحادة التي تمنع وصول أساطيل بي واي دي إلى الأسواق الأمريكية حالياً، إلا أن هذا الاندفاع الهندسي في براءات الاختراع الرقمية يفرض ضغوطًا تنافسية واستثمارية على المصانع العالمية الكبرى.

ويرى الخبراء اللوجستيون أن تكنولوجيا كشف الكائنات تحت الهيكل ستصبح ميزة أساسية مستقبلاً تؤثر على ميزات سيارات الـ SUV والشاحنات ضخمة الحجم مثل "فورد F-150" التي يسهل اختباء الحيوانات والأجسام أسفل بواباتها المرتفعة ماديًا.

ويساهم هذا السباق التكنولوجي في تسريع وتيرة دمج الذكاء الاصطناعي بالسيارات المتاحة في صالات العرض العالمية والمحلية، مع توفير دعم فني شامل وصيانة دورية لشبكات الاستشعار والكاميرات عبر الوكلاء المعتمدين لضمان أعلى مستويات الكفاءة والتوثيق المالي للمستهلكين.