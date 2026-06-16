قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: متابعة مستمرة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
مليون مشجع في 16 مباراة فقط.. هل يحطم مونديال 2026 كل الأرقام القياسية؟ اعرف ترتيب مباراة مصر
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة إلى غزة» 214 بـ 2000 طن مساعدات إنسانية
جهز ورقك.. موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 والأسعار
متحدث خارجية قطر: ما تقوم به إسرائيل في لبنان تعدٍ على السيادة
عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة
مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في القدس المحتلة
تحت القبة الحرارية.. موجة حر استثنائية تضرب الشرق الأوسط| هل تصل الحرارة إلى 50؟
دعاء العام الهجري الجديد .. اللهم ارزقنا خيره ونعوذ بك من شره
بسبب سعر صرف الدولار.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر
الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واستكشاف فرص تعاون مبتكرة
جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تقنية جديدة تمنع دهس الحيوانات المختبئة تحت السيارات

BYD
BYD
عزة عاطف

تسعى شركة (BYD) الصينية الرائدة لوجستيًا واستثماريًا إلى توسيع آفاق أنظمتها الاستشعارية الرقمية لتتجاوز أنظمة القيادة الذاتية التقليدية والمقصورة الداخلية؛ حيث سجلت الصانعة الآسيوية براءة اختراع برمجية متطورة للغاية تحت رقم (CN122200729A) تركز ماديًا على رصد واكتشاف الأجسام والكائنات الحية المخفية في المساحات العمياء أسفل الهيكل السفلي للسيارات المتوقفة. 

وتقدم هذه التكنولوجيا حلولاً أمنية بالغة الأهمية تمنع وقوع الحوادث المأساوية، لا سيما في الفترات والمناطق الباردة التي تلجأ فيها الحيوانات الأليفة والحياة البرية ماديًا للالتجاء والمأوى أسفل المحركات ومجموعات البطاريات بحثًا عن الدفء.

معمارية ثنائية المرحلة لتحليل الصور وتقليل القراءات الخاطئة

تواجه هندسة الرؤية الحاسوبية تحديات ميكانيكية وبيئية معقدة عند التعامل مع أسفل الشاسيه نتيجة الظلال المتغيرة، وتراكم الطين، وعوائق الطريق المتناثرة. 

وللتغلب على هذه العقبات اللوجستية وتقليل الإنذارات الكاذبة، يعتمد ابتكار BYD على هيكلية برمجية من مرحلتين؛ تبدأ الأولى بالتقاط صورة مرجعية أساسية (Baseline Image) متكاملة لأسفل المركبة فور إيقاف تشغيل المحرك واستقرار الهيكل. 

وعند إعادة تشغيل السيارة، يتم التقاط صورة حية ومقارنتها فورياً بالمرجع المخزن، لتقوم الخوارزميات برمجياً بمسح وعزل المناطق المتغيرة فقط كأهداف للتحليل العميق، متجاهلة الأجزاء الثابتة مثل الروابط الميكانيكية، ونظام التعليق، وعلب البطاريات لتوفير الطاقة الحوسبية للشاحن والكمبيوتر.

حلقة استشعار متكاملة تجمع بين باطن الشاسيه ومراقبة المقصورة

لا يقف هذا الابتكار اللوجستي وحيدًا في خطط الشركة المستقبلية؛ بل يتكامل استثماريًا مع براءة اختراع أخرى كشفت عنها بي واي دي مؤخرًا مخصصة لرصد الركاب أو الأطفال المنسيين داخل المقصورة (Cabin Monitoring System) باستخدام تحليلات موجات الرادار المتقدمة وزوايا الوصول. 

وبدمج المنظومتين معًا، تشكل BYD منظومة بيئية استشعارية ذكية تحمي جانبي المركبة بالتزامن: الجزء الداخلي لمنع الاختناق، والجزء السفلي الخارجي لرصد حركة البشر أو الحيوانات. 

وتؤمن هذه التقنيات حماية استباقية قبل تحرك العجلات ماديًا، مما يقلص من مخاطر الصدمات المادية وتكاليف صيانة الهيكل أو المكونات السفلية الحساسة للشاحنات والسيارات الكهربائية.

التأثير التسويقي العالمي للابتكارات الصينية ومستقبل صالات العرض

على الرغم من الحواجز التجارية والسياسية الحادة التي تمنع وصول أساطيل بي واي دي إلى الأسواق الأمريكية حالياً، إلا أن هذا الاندفاع الهندسي في براءات الاختراع الرقمية يفرض ضغوطًا تنافسية واستثمارية على المصانع العالمية الكبرى. 

ويرى الخبراء اللوجستيون أن تكنولوجيا كشف الكائنات تحت الهيكل ستصبح ميزة أساسية مستقبلاً تؤثر على ميزات سيارات الـ SUV والشاحنات ضخمة الحجم مثل "فورد F-150" التي يسهل اختباء الحيوانات والأجسام أسفل بواباتها المرتفعة ماديًا. 

ويساهم هذا السباق التكنولوجي في تسريع وتيرة دمج الذكاء الاصطناعي بالسيارات المتاحة في صالات العرض العالمية والمحلية، مع توفير دعم فني شامل وصيانة دورية لشبكات الاستشعار والكاميرات عبر الوكلاء المعتمدين لضمان أعلى مستويات الكفاءة والتوثيق المالي للمستهلكين.

byd براءة اختراع BYD عيوب سيارات BYD تكنولوجيا الاستشعار الذكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

إجازة رأس السنة الهجرية

3 أيام راحة متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 رسميًا

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

أسعار الدواجن

البانيه يفقد 90 جنيهًا دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الدواجن اليوم

ترشيحاتنا

ميسي

التشكيل المتوقع للأرجنتين ضد الجزائر.. ميسي ولاوتارو على رأس الهجوم

منتخب مصر

إشادة واسعة بمنتخب مصر بعد التعادل مع بلجيكا.. ورسالة دعم لحسام وإبراهيم حسن

ميدو

ميدو: حسام حسن صنع شخصية قوية لمنتخب مصر

بالصور

حيل من جيل التسعينات تعود من جديد.. طرق بسيطة للاستمتاع باليوم بعيدًا عن الهاتف

حيل من جيل التسعينات تعود من جديد.. طرق بسيطة للاستمتاع باليوم بعيدًا عن الهاتف
حيل من جيل التسعينات تعود من جديد.. طرق بسيطة للاستمتاع باليوم بعيدًا عن الهاتف
حيل من جيل التسعينات تعود من جديد.. طرق بسيطة للاستمتاع باليوم بعيدًا عن الهاتف

ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية

ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية
ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية
ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية

عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة

شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد