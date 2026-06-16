عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة

تنفس عشاق المحركات الميكانيكية الصافية الصعداء بعد تواتر تقارير لوجستية بالغة الأهمية من كواليس "جنرال موتورز" (GM)، تفيد بأن الصانع الأمريكي يخطط برمجيًا لإعادة إحياء اسم سيارة العضلات الأسطورية "شيفروليه كامارو" بطريقة استثنائية.

وخلافًا للتوقعات السابقة التي روجت لتحول المركبة بالكامل إلى المسار الكهربائي، استقرت الرؤية الاستثمارية للشركة على التمسك بمحركات البنزين النفطية ذات الأسطوانات الـ 8، مع إجراء تعديل هيكلي حاد قد يشمل إضافة بابين خلفيين للشاسيه لتوسيع القاعدة الجماهيرية للموديل.

هيكل بأربعة أبواب ممتد لتبرير الجدوى الاقتصادية في صالات العرض

تنبع فكرة تحويل كامارو ماديًا من سيارة كوبيه تقليدية ذات بابين إلى سيارة صالون (سيدان) رياضية بأربعة أبواب من دراسات تسويقية أثبتت تراجع مبيعات الفئات ثنائية الأبواب عالميًا.

وتفيد التسريبات بأن الجيل الجديد سيعتمد لوجستياً على معمارية منصة "ألفا 2" (Alpha 2) ذات الدفع الخلفي والمشتركة مع طراز "كاديلاك CT5"، مما يمنح الشاسيه طولاً إضافياً يحل أزمة ضيق المقاعد الخلفية التاريخية للكامارو، ويضمن للشركة توزيع كلفة الإنتاج الرأسمالية بذكاء لإنعاش الاسم التجاري وجذب الملاك الباحثين عن العملية والإثارة معًا.

قلب ميكانيكي مرعب يتجاوز قوة فئات "ZL1" السابقة

تشير التوقعات الهندسية إلى أن شيفروليه تعتزم تزويد الفئة الفاخرة عالية الأداء بمحرك الـ V6 المطور سعة 6.7 لترات والمعروف باسم "LS6"، والذي تم اعتماده مؤخرًا في طراز كورفيت.

ولكن الإثارة الحقيقية تكمن برمجيًا وميكانيكيًا في عزم الشركة على دمج هذا المحرك مع "سوبر تشارجر" (Supercharger) ضخم، مما يدفع بالقوة الإجمالية للمركبة ماديًا لتتجاوز حاجز 700 حصانًا، متفوقة بوضوح على أرقام طراز "كامارو ZL1" الأخير، الأمر الذي يعيد إشعال سباق التسلح العضلي مع المنافسين الكلاسيكيين في الأسواق.

تمنح هذه التوليفة الميكانيكية الخارقة سيارة كامارو الجديدة شخصية مستقلة تمامًا تمنع حدوث منافسة داخلية بينها وبين شقيقتها "كورفيت C8"، نظرًا لأن الأخيرة لا تتبنى خيار السوبر تشارجر في منظومتها الحالية.

ووفقًا للخطط اللوجستية المسربة، فإن عمليات التصنيع وبناء الهياكل ستنطلق ماديًا في مصنع "لانسينج غراند ريفر" بولاية ميشيغان الأمريكية بحلول خريف عام 2027 كطراز لعام 2028، تمهيدًا لفتح دفاتر الحجز البرمجي وتوزيعها عالميًا ومحليًا عبر الوكلاء المعتمدين بأعلى مستويات الدعم الفني وصيانة أجزاء نقل الحركة للمستهلكين.