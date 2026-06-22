تصل لـ 385 حصانًا.. مواصفات كيا EV9 الكهربائية

تعد كيا EV9 واحدة من أبرز السيارات الكهربائية التي تقدمها العلامة الكورية عالميًا ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تجمع بين التصميم العصري والمساحات الرحبة والتقنيات الحديثة المعتمدة على الطاقة الكهربائية بالكامل.

منظومة كهربائية تعتمد على محركين ونظام دفع كلي

تعتمد كيا EV9 على منظومة تشغيل كهربائية بالكامل تتكون من محركين كهربائيين يعملان عبر نظام دفع كلي للعجلات، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 385 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 600 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو الحل الشائع في السيارات الكهربائية الحديثة.

بطارية كبيرة ومدى قيادة يقترب من 500 كيلومتر

تستفيد السيارة من بطارية بسعة 99.8 كيلوواط ساعة، وتتيح هذه البطارية مدى قيادة يصل إلى 497 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، وفيما يتعلق بخيارات الشحن، يمكن إعادة شحن البطارية عبر الشحن المتردد من 10 إلى 100 % خلال نحو 8 ساعات و45 دقيقة، أما عند استخدام الشحن السريع بالتيار المستمر، فتتمكن البطارية من الانتقال من 10 إلى 80% خلال 23 دقيقة فقط.

مقصورة كيا EV9

حصلت مقصورة كيا EV9 على مجموعة واسعة من تجهيزات الراحة، حيث زود مقعد السائق بخاصية التعديل الكهربائي مع الذاكرة والتدفئة والتبريد والتدليك، كما يأتي المقود متعدد الوظائف مزودًا بخاصية التدفئة.

وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالمقاس نفسه لعرض بيانات القيادة المختلفة، كما حصلت السيارة على شاشة عرض أمامية على الزجاج الأمامي تعرض المعلومات.

وتولي كيا اهتمامًا واضحًا بالجانب التقني داخل EV9، حيث زودت السيارة بنظام صوتي ترفيهي، كما يأتي نظام التكييف الأوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات مخصصة للصفين الثاني والثالث، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية.

تقنيات أمان كيا EV9

تضم كيا EV9 مجموعة كبيرة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، إلى جانب أنظمة مراقبة المسار التي توفر تنبيه الخروج من الحارة المرورية ومساعد البقاء داخلها.

كما زودت السيارة بنظام مراقبة النقاط العمياء، والتحذير من التصادم الخلفي، وحساسات ركن أمامية وخلفية، بالإضافة إلى كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، فضلًا عن الوسائد الهوائية.