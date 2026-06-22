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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إطلاق تويوتا bZ3X نايت إديشن الكهربائية.. كم يبلغ سعرها؟

تويوتا bZ3X نايت إديشن
تويوتا bZ3X نايت إديشن
صبري طلبه

تعزز جي أيه سي تويوتا من حضورها في قطاع السيارات الكهربائية داخل السوق الصينية من خلال طرح سيارة bZ3X نايت إديشن، وهي فئة خاصة تنضم إلى تشكيلة الطراز الكهربائي الذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

تصميم تويوتا bZ3X نايت إديشن

تعتمد تويوتا bZ3X نايت إديشن على مجموعة من اللمسات التصميمية العصرية، وتأتي السيارة بعجلات قياس 18 بوصة، وتبلغ أبعاد السيارة 4.6 متر للطول الكلي، مع عرض يصل إلى 1.875 متر، بينما يبلغ الارتفاع 1.645 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.765 متر، ويصل الوزن الإجمالي للسيارة إلى 1835 كيلوجرامًا.

تويوتا bZ3X نايت إديشن

وتأتي السيارة بمقدمة ذات مصابيح حادة المظهر بتقنية LED، مع مرايات جانبية كهربائية، ومقابض مخفية للأبواب على الطريقة العصرية، إلى جانب ردار علوي للرصد بمنظومة الكاميرات المحيطة، وحساسات حركة أمامية وخلفية.

أداء ومحرك تويوتا bZ3X نايت إديشن

تأتي نسخة 610 ماكس التي تمثل الخيار الأعلى من حيث القدرات الفنية،  ببطارية سعة 68 كيلوواط ساعة، كما زودت هذه الفئة بمحرك كهربائي يولد قوة تصل إلى 221 حصانًا، ويبلغ مدى القيادة المعلن لهذه النسخة نحو 610 كيلومترات.

تويوتا bZ3X نايت إديشن

وتسعى تويوتا من خلال توسيع عائلة bZ إلى تعزيز مكانتها في قطاع السيارات الكهربائية، خاصة مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها السوق العالمي، وسط التنوع الكبير في القدرات الفنية والتقنيات، إلى جانب تنوع عناصر التصميم ومنها الفئة الرياضية.

سعر تويوتا bZ3X نايت إديشن

طرحت جي أيه سي تويوتا سيارة bZ3X نايت إديشن في السوق الصينية بسعر يبدأ من 114,800 يوان، وهو ما يعادل نحو 16,900 دولار أمريكي.

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